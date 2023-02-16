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去年末

银行业小微企业贷款余额59.7万亿元

2023年02月16日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月15日电  （记者屈信明）记者从银保监会获悉：2022年，银行业和保险业持续加强金融服务。截至去年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额59.7万亿元，比上年同期多近10万亿元。

　　银行业和保险业总资产稳健增长。去年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长10.0%。

　　商业银行信贷资产质量总体稳定，风险抵补能力整体充足。去年四季度末，商业银行不良贷款余额3万亿元，较上季末减少83亿元；不良贷款率1.63%，较上季末下降0.02个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月16日 10 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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