本报北京2月15日电 （记者屈信明）记者从银保监会获悉：2022年，银行业和保险业持续加强金融服务。截至去年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额59.7万亿元，比上年同期多近10万亿元。

银行业和保险业总资产稳健增长。去年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长10.0%。

商业银行信贷资产质量总体稳定，风险抵补能力整体充足。去年四季度末，商业银行不良贷款余额3万亿元，较上季末减少83亿元；不良贷款率1.63%，较上季末下降0.02个百分点。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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