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截至去年十二月末

重庆贷款余额首超五万亿元

2023年02月16日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆2月15日电  （记者常碧罗）中国人民银行重庆营业管理部近日发布数据显示：截至2022年12月末，重庆全市各项贷款余额首次突破5万亿元，达到50051.9亿元，同比增长6.7%。

　　在支持制造业和科技创新方面，重庆金融系统不断深化制造业中长期贷款白名单融资对接机制，持续开展高新技术企业首贷破冰行动。2022年末，全市制造业中长期贷款余额增长21.1%，其中高技术制造业中长期贷款余额增长26%，科技型企业融资增长11.5%。

　　在助企纾困方面，重庆金融系统去年促成1.49万户市场主体获得融资超过321亿元。2022年末，重庆市普惠小微贷款余额同比增长17.2%。

　　在融资总量稳定增长的同时，融资成本也在下降。2022年，重庆市新发企业贷款加权平均利率为4.22%，同比下降0.36个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月16日 10 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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