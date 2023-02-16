原标题：近五十家公司推出股权激励计划

今年以来，A股市场股权激励依旧火热。Wind数据显示，年内已有近50家A股上市公司推出了股权激励计划，“大手笔”股权激励计划频频出现，股权激励工具也更多元化。电子、计算机、电力设备、生物医药以及机械设备等行业公司占比居前，消费类行业上市公司对于股权激励的热情尤其高涨。

业内专家表示，随着全面实行股票发行注册制改革正式启动，股权激励有望迎来更多创新，在市场中的普及度也将扩大。

股权激励不断升温

2023年以来，A股市场的股权激励计划仍在不断升温。

2月14日晚间，半导体公司上海新阳发布了新成长（二期）股权激励计划（草案），公告显示，公司拟以17.26元/股的价格向141名激励对象一次性授予第二类限制性股票数量120.00万股。嘉曼服饰、日月股份、奥普家居、华特气体等也分别推出股权激励计划。

Wind数据显示，截至2月15日记者发稿，2023年以来共有47家A股上市公司发布了55份股权激励计划。与去年同期相比，数量有所减少。但从奖励数量和规模来看，今年以来的“大手笔”股权激励计划占比更多，激励总数占当时总股本比例超过1%的股权激励计划有37份，占比达67%。

从具体进度来看，23份股权激励计划处于董事会预案阶段，11份处于股东大会通过阶段，21份已实施。限制性股票仍是A股公司股权激励的主要标的物，55份股权激励方案中，有43份的激励标的物为限制性股票，占比近八成，激励标的物为期权的股权激励计划有11份，只有1份股权激励计划标的物为股票增值权。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，股权激励把职工的福利和股东权益融为一体，也为吸引和留住优秀人才提供激励机制,使其更有长远眼光。

“对于上市公司来说，股权激励有利于降低聘用成本，最大限度为公司留住人才，同时充分调动员工积极性，从而为公司持续创造收益。对于资本市场来说，股权激励方案优秀的企业可以在资本市场中起到良好示范作用。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳说道。

消费行业股权激励热情高涨

“我国股权激励当前已步入常态化时代，成为上市公司改善公司治理、提高管理效力的重要手段。”南开大学金融发展研究院院长田利辉说。

从行业来看，目前A股市场推出股权激励计划的上市公司主要集中于注重新技术研发的高新技术公司。按照申万一级行业分类，主要集中于电子、计算机、电力设备、生物医药及机械设备等行业。

值得注意的是，随着我国疫情防控措施的不断优化，消费逐渐复苏，包括家用电器、食品饮料、纺织服饰、建筑装饰、汽车等消费类行业上市公司对于股权激励的热情尤其高涨，合计有14家公司推出了17份股权激励计划。

多家券商在点评上市公司的股权激励计划时表示，消费行业公司推出股权激励计划一方面是为了增强员工对于企业的发展信心，同时，消费行业的复苏也将带来业绩上涨，股权激励也是为了提高员工的积极性。

此外，“双创”板块和北交所公司等科技创新类上市公司的股权激励需求依然比较大，29家来自科创板、创业板和北交所的上市公司共发布了34份股权激励计划，无论是公司家数，还是股权激励数量占比均超过六成。激励标的物也呈现多元化态势，既有第一类限制性股票和第二类限制性股票，又有期权和股票增值权，其中，标的物为第二类限制性股票的股权激励计划占比近六成。

股权激励或迎更多创新

在政策与市场驱动下，我国股权激励工具不断创新，呈多样化发展趋势。业内专家表示，随着全面实行股票发行注册制改革正式启动，市场会更具包容性，股权激励有望迎来更多的方案创新，在市场中的普及度也将扩大。

2019年，科创板首次提出在股权激励中推出第二类限制性股票这一创新型工具，随后又在2020年创业板推行注册制引入第二类限制性股票。同时，科创板、创业板持续优化股权激励的规则，在激励对象范围、激励数量等方面进行了实质性的突破。随后，市场上股权激励数量尤其是第二类限制性股票激励迅速增长。

“全面注册制后，股权激励将迎来更多的方案创新，在市场中的普及度也将扩大，从而企业将有机会引入更多优质的人才资源。”陈雳说道。

田利辉表示，由于全面注册制采用多元化标准，A股市场有望出现更多的成长型上市公司，股权激励有望得到更为广泛和多样的应用。董登新也表示，当前市场还没有形成一种普惠性的股权激励氛围，同时，部分公司的股权激励方面也存在着题材炒作吸引眼球等短视行为，所以股权激励计划的完善与发展，还有很大的空间。他认为，全面推行注册制之后，市场会更包容，在股权激励方面也会有更多的可能性，监管也会更加规范严格。 （记者 李静）

(责编：赵竹青、陈键)

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