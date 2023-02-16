原标题：2022年度个税汇算16日起可提前预约，注意三件事

2022年度个税汇算将于3月1日起开始，2月16日起可以提前预约办税。

16日起可以提前预约个税办税

2022年度汇算办理时间为2023年3月1日至6月30日，届时个税将再次进行“多退少补”。

纳税人如需在3月1日至3月20日之间办理年度汇算，可在2月16日至3月20日每天的早6点至晚22点登录手机个人所得税APP进行预约。

中新财经注意到，目前个税APP已经展示了2022年综合所得年度汇算页面。值得注意的是，2022年度汇算的时间跨度4个月，全天候24小时随时办理，纳税人办税时间非常充裕，无需抢在前几天扎堆办理。

个税APP截图。

纳税人没有预约到合适的日期也无需着急，可以选择其他日期进行预约，也可以不预约，3月21日后即可直接登录个人所得税APP或自然人电子税务局网页端办理汇算申报。如纳税人确有紧急情况，又没有预约到合适日期，也可以到主管税务机关办税服务厅直接办理。

注意三件事

生活负担较重的纳税人优先退税

根据《国家税务总局关于办理2022年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》，对符合汇算退税条件且生活负担较重的纳税人，税务机关提供优先退税服务。

国家税务总局在解读中表示，在2021年度汇算对“上有老下有小”和看病负担较重的纳税人优先退税的基础上，进一步扩大优先退税服务范围。

一是“下有小”的范围拓展至填报了3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的纳税人；二是将2022年度收入降幅较大的纳税人也纳入优先退税服务范围。

个人养老金可以退税

中新财经注意到，此次增加了3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除、个人养老金等可以在汇算中予以扣除的规定。

2022年个人养老金制度在部分城市先行实施，符合条件的个人可填报享受2022年度税前扣除。

税务部门推出了个人养老金税前扣除智能扫码填报服务。纳税人使用个税APP扫描年度缴费凭证上的二维码即可生成年度扣除信息并自动填报，在办理汇算时享受个人养老金税前扣除。

人社部数据显示，截至2022年底，个人养老金参加人数1954万人，缴费人数613万人，总缴费金额142亿元。

个税APP截图。

退税可以放弃，但补税必须补

符合下列情形之一的，纳税人需办理汇算：(一)已预缴税额大于汇算应纳税额且申请退税的；(二)2022年取得的综合所得收入超过12万元且汇算需要补税金额超过400元的。

应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额

个税App显示，申请退税是权利，个人可以放弃退税。选择放弃退税后，可以再次申请退税，但需在税收征管法规定的期限内重新申请退税，同时遵守税收征管法的相关规定。

但是补税是必须补的。汇算需补税的纳税人，汇算期结束后未足额补缴税款的，税务机关将依法加收滞纳金，并在其个人所得税 《纳税记录》中予以标注。

中新财经注意到，个税APP还显示了10多个虚假申报案例。

税务部门近日发布相关案例，重庆市税务部门近期在对个人所得税综合所得汇算清缴办理情况开展事后抽查时，发现重庆市某代理公司员工刘晓珊未在法定期限内办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴，少缴个人所得税。经税务部门提醒督促，刘晓珊仍进行了虚假申报。在税务部门对其立案检查后，刘晓珊更正申报并补缴了税款。重庆市税务局第七稽查局对刘晓珊追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计8.90万元。(记者 李金磊)

(责编：赵竹青、陈键)

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