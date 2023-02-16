原标题：新华全媒+丨抓好粮食和重要农产品稳产保供

近年来，我国粮食连年丰收，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上，14亿多中国人的饭碗端得更稳、更好、也更牢。但同时，我国粮食生产也面临需求刚性增长、消费不断升级以及全球农产品贸易不确定性明显增强等挑战。

日前公布的中央一号文件提出，要立足国情农情，体现中国特色，建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。

保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。

中央一号文件提出确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上的目标。文件起草组有关成员表示，要紧紧围绕目标，千方百计稳住面积、主攻单产、力争多增产。

据介绍，我国将通过推动南方省份发展多熟制粮食生产、鼓励有条件的地方发展再生稻等措施，稳定粮食播种面积；开展吨粮田创建，实施大豆玉米单产提升工程等，支持开展小麦“一喷三防”，努力提高粮食单产。同时，通过扎实推进大豆玉米带状复合种植，支持东北、黄淮海地区开展粮豆轮作等继续扩大大豆油料种植面积。此外，还要继续完善生猪产能调控机制，压紧压实“菜篮子”市长负责制，统筹抓好肉蛋奶、果菜鱼等生产和质量安全监管，努力做到量足价稳质优。

在1.3万亿斤这个高平台上，粮食产能越往上走难度越大，必须强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础。一方面在加强耕地保护和用途管控、严守18亿亩耕地红线的基础上，逐步把15.46亿亩永久基本农田全部建成高标准农田，加强水利基础设施和农业防灾减灾能力建设；另一方面要推动重点领域农业关键核心技术攻关取得新突破，深入实施种业振兴行动，加快补上大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械等短板。

肉、禽、蛋、奶、鱼、菜、果、菌、茶都是食物，与粮食互相补充，有的还相互替代。中央一号文件要求，构建多元化食物供给体系。树立大食物观，要在保护好生态环境前提下，从耕地资源向整个国土资源拓展，从传统农作物和畜禽资源向更丰富的生物资源拓展。要大力发展现代设施农业，实施设施农业现代化提升行动，通过现代化设施、工厂化种养破除耕地资源限制，更多走集约化生产的路子。

粮食是农民种出来的，有甜头就会有干头。让中国人的饭碗牢牢端在自己手中，必须完善农业支持保护制度，强化粮食安全党政同责，健全农民种粮挣钱得利、地方抓粮担责尽义的机制保障。

文件起草组有关成员表示，要从价格、补贴、保险等方面健全种粮农民收益保障机制，让种粮农民有钱挣、得实惠。继续提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价，稳定稻谷补贴，完善玉米大豆生产者补贴，完善农资保供稳价应对机制，逐步扩大稻谷小麦玉米完全成本保险和种植收入保险实施范围，实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点。

同时，健全主产区利益补偿机制，增加产粮大县奖励资金规模，让主产区不吃亏、多打粮。要压实地方党委政府重农抓粮主体责任，严格省级党委和政府耕地保护和粮食安全责任制考核，确保主产区、主销区、产销平衡区各尽其责，饭碗一起端、责任一起扛。

(责编：赵竹青、陈键)

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