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推进教育数字化 加快建设学习型社会

2023年02月16日09:08 | 来源：央视网
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原标题：推进教育数字化 加快建设学习型社会

教育数字化是数字中国战略的重要组成部分，习近平总书记在党的二十大报告中指出，要推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。当下，我国正深入实施教育数字化战略行动，推动教育变革和创新，加快建设人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会、学习型大国。

在北京召开的首届世界数字教育大会上，智能互联黑板、3D实验模拟舱、多语言互译机等数字化教育装备，让现场观众眼前一亮。信息技术的发展以更加多元的形式，赋予“教”与“学”更多的可能。

习近平总书记指出，要发展信息网络技术，消除不同收入人群、不同地区的数字鸿沟，努力实现优质文化教育资源均等化。党的十八大以来，我国教育信息化走上发展的快车道，依托云端网络，就能让城乡孩子同上一堂课，共享优质资源。

新学期开学，地处山区的永州市门前小学，就同城里的优质学校同步开展了《云上读书分享会》。

让亿万孩子在同一片蓝天下，共享优质教育。十年来，数字化教学条件全面提档升级，如今，全国中小学互联网接入率达到100%，比2012年提高了75个百分点，99.9%的学校出口带宽达到100兆以上，99.5%的学校拥有多媒体教室。十年来，我国的优质数字教育资源不断丰富。去年3月，国家智慧教育公共服务平台上线，建起了世界最大的教育资源中心，截至2023年2月10日，平台访客量超过10亿人次。

从促进公平到提升教育质量，数字化技术也在更新教育理念、变革教育模式。在北京理工大学特种车辆实验室，学校开发建设了特种车辆数字仿真实验平台，集教学、实验及专业学习于一体，为学生探索各自研究方向提供了广阔空间和个性化辅导。

数字化技术还不断应用到技能人才的实训、培训中，为产业经济发展助力。位于江西南昌的首个国家职业教育虚拟仿真示范实训基地，为28个专业群设立了虚拟仿真教学实验中心，可容纳10000名学生同时进行实习实训，有效解决了一些实训项目高风险、周期长、难观摩等实际困难。

教育数字化，还为全民教育、终身教育提供有力支撑。经过十年大力推进，我国学习型社会建设迎来新的发展机遇。目前，国家开放大学终身教育平台提供的优质学习资源已达62万门，满足不同年龄段人们从职场技能到兴趣爱好等多元化、个性化的学习需求。

风好正是扬帆时，党的二十大首次将“推进教育数字化”写进党代会报告，这是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。迈上新征程，我国正不断推动教育数字转型与融合创新，加速构建全民终身学习机制，奋力谱写新时代教育强国建设的新篇章。

(责编：赵竹青、陈键)
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