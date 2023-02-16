原标题：国家创新型城市创新能力监测与评价报告公布

15日，国家创新型城市监测评价报告发布与专家咨询会在京举行，科技部和中国科学技术信息研究所分别发布《国家创新型城市创新能力监测报告2022》和《国家创新型城市创新能力评价报告2022》。国家创新型城市创新能力评价结果显示，排名前10位的城市依次为：深圳、南京、杭州、广州、武汉、西安、苏州、长沙、合肥和青岛。深圳连续四次排名第一，不过，南京、武汉、西安凭借科教资源富集优势进一步缩小了与深圳的差距。

记者了解到，截至2022年底，科技部共支持103个城市（区）建设国家创新型城市，在创新型国家建设中发挥重要作用。103个创新型城市以占全国51%的人口，汇聚全国85%的R&D经费投入和72%的地方财政科技投入，培育全国85%的高新技术企业，产出全国81%的高新技术企业营收，覆盖全国67%的GDP。

报告指出，国家创新型城市持之以恒探索各具特色的创新发展路径，形成了一批科技自立自强战略支点、高质量发展主力军、宜居城市中国样本、创新治理现代化先行区、双循环格局的重要枢纽。

今年是该系列报告的第四次公布。由于数据可获得性及城市、城区之间的可比性问题，编写组仅对97个地级和副省级国家创新型城市的创新能力进行评价。“为了贯彻落实党的二十大精神，根据政府统计制度变化等最新情况，报告对部分指标进行调整，增加了万人普通高校在校学生数、高层次科技人才数等指标。”中国科学技术信息研究所党委书记赵志耘说，这是为了引导城市将教育、科技、人才事业一体化部署、一体化推进，形成创新型城市建设的战略性支撑。

报告还发布了全国城市创新能力百强榜，结果显示，北京、上海稳居榜首，苏鲁浙粤上榜城市较多，分别为12席、12席、10席和8席。江苏和浙江省内城市创新发展较均衡，上榜率超过90%。

值得注意的是，百强榜城市地区生产总值之和超68万亿元（占全国的67%），北京和上海超3万亿元。百强榜城市全社会研发经费投入之和超过2万亿元（占全国的86%），其中，北京超2000亿元，深圳和上海超1000亿元。

报告还提到，在103个国家创新型城市（区）中，有15个创新资源较为匮乏的城市不在百强榜之列，这些城市多处在欠发达地区。“越是欠发达地区，越需要实施创新驱动发展战略。”报告编写组认为，这些城市需要通过“东西联动”“南北互动”等举措增加科技创新力量。

据悉，报告编写组还整理、凝练了国家创新型城市近年的好做法，形成55条创新发展的典型经验。比如，北京市中关村国家自主创新示范区探索形成“揭榜挂帅”中关村实践；广州实施新型研发机构经费使用“负面清单”，78家省级新型研发机构累计孵化、创办企业超千家。

会议期间，与会专家还就如何发挥国家创新型城市在中国式现代化征程中的引领示范作用进行研讨。科技部成果转化与区域创新司副司长吴家喜表示，下一步要认真研究和吸纳专家的意见和建议，围绕推进中国式现代化，深入谋划创新型城市发展定位和思路，进一步做高位势、做细管理、做优服务、做大网络、做强品牌，推动创新型城市工作迈上新的台阶，打造科技创新支撑引领中国式现代化的城市样板。（记者刘垠）

(责编：赵竹青、陈键)

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