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全新3D打印智能隐形眼镜问世

2023年02月16日09:12 | 来源：科技日报
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原标题：全新3D打印智能隐形眼镜问世

　　智能隐形眼镜是一种像普通隐形眼镜一样附着在人眼上的产品，但可以提供各种信息，其对晶状体的研究也将助力诊断和治疗。此次，韩国蔚山国立科学技术研究院（UNIST）和韩国电工研究院（KERI）合作开发出了智能隐形眼镜的核心技术，该技术可通过3D打印实现基于增强现实（AR）的导航。

　　近一段时间以来，谷歌等公司正在为可实现AR的显示器开发智能隐形眼镜。但由于严重的技术挑战，商业化仍然存在许多障碍。其中一个制约在于，传统手法是使用电镀法将颜色以薄膜的形式涂在基板上，这限制了能够表达各种信息（如字母、数字、图像）的高级显示器的出现。

　　新研究的成就在于电致变色显示技术，这是一种可以在不施加电压的情况下，仅使用3D打印微图案来实现AR的技术。其通过喷嘴的精确运动，持续进行名为“普鲁士蓝结晶”的操作，从而形成一种微观模式。这使设备不仅可以在平坦的表面上形成图案，还同样适用于弯曲表面。该研究团队的微模式技术已达到非常精细（7.2微米）的水平，可以应用于AR的智能隐形眼镜显示器，且颜色连续而均匀。

　　该研究的主要的预期应用领域是导航，未来只需戴上隐形眼镜，导航就会通过AR在人眼前徐徐展开。部分当前流行的游戏也可以使用智能隐形眼镜来实现，而不是智能手机。

　　研究人员表示，他们开发的3D打印技术能在非规划基板上成功打印出功能性微图案，有望将先进的智能隐形眼镜商业化，以实现AR，这也将极大地促进AR设备的小型化和多功能性。（记者张梦然）

　　【总编辑圈点】

　　相关研究成果近日以封面文章的形式，发表在材料科学领域知名学术期刊《先进科学》上。

　　头戴式显示器已可用于虚拟现实或增强现实。然而，这类设备通常体积较大且价格昂贵。相比之下，智能隐形眼镜不限制身体运动，存在感几乎可以忽略不计，如果大量生产的话，它们也可以卖得很便宜。这项研究目前还没有踏上商业道路，但对于关注普鲁士蓝微模式、AR领域和生物传感器的公司，该研究必将引起他们的大量关注，从而推动技术的下一步应用。

(责编：赵竹青、陈键)
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