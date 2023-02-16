人民网记者 车柯蒙

近年来，我国营商环境不断优化，市场主体总量持续增长，这其中，个体工商户数量多、活力足，在稳增长稳就业、推动经济高质量发展中发挥了重要作用。市场监管总局最新统计显示，截至2023年1月，我国市场主体达1.7亿户，其中全国登记在册个体工商户达1.14亿户，约占市场主体总量三分之二、带动近3亿人就业。

记者梳理发现，2022年11月1日起开始施行的《促进个体工商户发展条例》，完善了促进发展及保护权益的制度措施，从登记注册、经营场所供给以及资金、财税、金融、社保、创业就业、社区便民、知识产权保护等多方面，对个体工商户发展提供了全方位支持。

值得注意的是，近年来，我国实施系列税费支持政策，直接为广大个体工商户“输血”“活血”，让个体工商户能走敢跑、走稳跑快，为助力稳就业、保民生助力。

“这几年多亏国家出台了一系列扶持我们个体工商户发展的政策，税费负担实实在在地减轻了，办税便利度也提升了。”在吉林，辽源市德胜家具馆内建材商店老板付先生说。

据悉，辽源市经开区税务局依托大数据手段，对辽源大型商场内的个体户进行“一条龙”涉税办理特色服务，从注册、建账和申报入手，帮助纳税人详细掌握涉税知识和操作流程，同时按申报期帮助企业梳理结账单，共同计算营业额和纳税额，协助纳税人规避涉税风险。

2月6日，湖南省人民政府发布《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》共二十条，提出全力帮扶实体经济，加大财税支持力度。

2月13日上午，最新税费优惠被税务干部送至长沙市开福区一家湘菜餐饮店。创始人王心亮说：“根据我们的营业状况，可以享受增值税小规模纳税人减按1%征收增值税的政策，以及‘六税两费’减按50%征收的政策，这样我们一年减免的税额达到30万元左右。”

在河北，秦皇岛腾越装潢服务部是一家从事装修装潢业务的个体工商户，春节前多个工程没有及时汇款，在按时为工人结算了工资后，服务部出现了流动资金短缺无法缴纳应纳税款的情况。秦皇岛北戴河新区税务局的纳税服务科工作人员获悉后，联系了企业负责人，向其宣讲可依法办理延期缴纳税款申请并告知了相关流程，辅导其通过电子税务局提交申请。“我们线上申请缓缴税款8万余元，让我们避免了拖欠工人工资情况的发生。”服务部老板张文亮说。

“我这店面有点小，来的大多是回头客，忙的时候座位还挺紧张呢。随着餐饮行业日趋回暖，我寻思扩大一下店面，正愁着手头资金吃紧呢。税务部门的税费优惠政策给我带来了好消息，预计今年可减免税费4万多元呢，扩大店面有钱了，努力干活争取有个好收益。”在山东省泰安市，正宗莱芜羊汤店店长王继亭说。

今年以来，当地税务部门通过微信群、电话、实地上门走访等形式第一时间把适用于个体工商户的小规模纳税人减免增值税等税费优惠政策送到送到纳税人手中，帮助个体工商户应享尽享国家税费红利。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，我国实施的个体工商户税费支持政策主要着力于减轻个体工商户负担，保障个体工商户的可持续性经营及发展。例如，增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元的，免征增值税。以上政策主要通过规定起征点的方式使规模小的个体工商户免于缴纳增值税。

“这也是国际上增值税较为普遍性的制度设计，通过规定起征点的方式，使低于起征点的较小规模的例如个体工商户等市场主体免于纳税，以帮助小微企业的发展。”李旭红说。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经