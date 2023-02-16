人民网记者 王仁宏

二手房市场常被视为楼市的“晴雨表”。开年以来，北京、天津、重庆等地二手房市场呈现回暖势头。

程成（化名）是北京朝阳区的一名房产中介，春节之后，程成便逐渐投入到紧张的工作中。他表示，近日附近的市场热度得到明显提升，不少年前关注的购房者再次涌现。

“近期，虽然成交价上浮变动不大，但带看量和成交量确实上升了一些。”程成说。

从数据上看，北京二手房市场变化表现更为明显。

诸葛找房数据显示，2023年第7周，北京新建商品房成交2298套，较上周增加822套。存量房成交3555套，较上周增加496套。从近十周成交走势来看，存量房周均成交套数为2405套，本周高于平均水平47.8%。

不止在北京，更多数据显示楼市正出现回暖势头。

贝壳研究院数据显示，1月贝壳50城二手房价格指数环比上涨0.2%，这是自2021年8月连续17个月环比下跌以来首次止跌。

从成交量来看，受春节返乡、出游等影响，1月贝壳50城二手房整体成交量环比有所回落，但50城中如北京、廊坊、天津、重庆、郑州等城市成交量较12月提升。

业内人士认为，随着疫情防控政策的调整，居民收入预期和消费动力有所恢复，消费者对房地产的风险偏好正逐步扭转。

值得注意的是，近期，多地调整房地产调控政策，在房贷利率、贷款额度、限贷限购等方面加大支持刚性和改善性购房需求。

据不完全统计，开年以来已有近30个城市调整了首套房贷利率。其中，包括厦门、福州等城市将首套房贷利率皆由4.1%降至3.8%。部分三四线城市中，个别银行首套房贷实际利率已开始按3.7%执行。

从政策看，优化限购、降低首付、补贴税费等正逐渐成为各地楼市调控政策的常规方式。

2月7日，四川省提出优化住房限购、限售、二套房认定标准，动态调整首套房贷款利率下限，对引进人才、生育二孩或三孩家庭、进城务工人员等购买商品房（含二手房）给予补贴等。

贵州贵阳在近日提出将推行“认贷不认房”，首套房贷款首付比例降至20%。武汉则提出，支持居民家庭合理住房消费，在武汉市住房限购区域购房的居民家庭可新增一个购房资格，在非限购区域拥有的住房不计入居民家庭购房资格认定套数。

乌鲁木齐、河南荥阳市、安徽六安市则对首次购房者和多孩家庭给予不同比例的契税补贴。此外，在新房销售上，日前包括山东、河南、四川等地陆续提出开展现房销售试点。

多项政策利好加持下，部分城市房地产市场流动性逐步得到改善，但仍有不少城市的房地产市场预期低迷，市场流动性仍待回升。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，此次市场回暖多集中在北上广深等热点城市。此类城市往往新市民、年轻人等刚需群体较为集中，仍需关注市场追涨、供小于求等因素造成的价格上涨压力。对于去库存压力较大的城市而言，则需在保证新房交付基础上，持续改善居民预期，畅通二手房流通，进一步带动改善性住房需求的合理释放。

(责编：王仁宏、吕骞)

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