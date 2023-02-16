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国家发改委：壮大人工智能、生物制造、绿色低碳等战略性新兴产业

2023年02月16日10:23 | 来源：人民网
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人民网北京2月16日电 （记者申佳平）据《求是》杂志消息，国家发展改革委16日在《求是》杂志发布文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》。文章要求，壮大人工智能、生物制造、绿色低碳等战略性新兴产业。

文章指出，新发展格局以现代化产业体系为基础，经济循环畅通需要各产业有序链接、高效畅通。要充分发挥我国拥有世界上最完整的产业体系和潜力最大的内需市场的优势，围绕推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，增强产业发展的接续性和竞争力，全面提升产业体系现代化水平。深入实施创新驱动发展战略，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，加强科技基础能力建设，加快形成国家实验室体系，加快推进关键核心技术攻关。深入实施产业基础再造工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固新能源汽车等优势产业领先地位，壮大人工智能、生物制造、绿色低碳等战略性新兴产业。推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。加快发展数字经济，加快实施“东数西算”等重大工程，推动数字经济和实体经济深度融合发展。

(责编：申佳平、吕骞)
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