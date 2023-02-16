原标题：兴业银行：广引金融活水 灌溉“希望田野”

近日，中共中央、国务院发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，这是21世纪以来第20个指导“三农”工作的“一号文件”。今年中央一号文件进一步提出，建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。

乡村是充满希望的田野，是金融发展的沃土。兴业银行始终胸怀“国之大者”，坚持以人民为中心的发展思想，将服务乡村振兴作为重大政治任务、战略发展新空间，持续发挥自身特色优势，在助力农业强国建设过程中构建具有兴业特色的乡村振兴金融服务新模式。截至2022年末，涉农贷款余额超5800亿元，较年初增长24.61%，远远高于各项贷款平均增速，以实际行动彰显服务乡村振兴的“兴业力量”。

抓好“头等大事” 服务粮食安全

保障粮食安全和重要农产品稳定安全供给是建设农业强国的“头等大事”。今年中央一号文件进一步强调，要抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供。

兴业银行积极响应“藏粮于地、藏粮于技”的战略部署，将金融服务融入粮食生产、收购、加工、仓储、流通等各环节，延伸至整个产业链，为保障和稳定粮食生产提供更多金融支撑。截至2022年末，该行围绕粮食种植、初加工环节等融资余额已超过150亿元，较年初增长超过50亿元。

在全国粮食核心产区河南，兴业银行聚焦粮食收储企业，与省内多家粮食收储集团化龙头企业不断深化合作，加大信贷支持力度，制定综合化金融服务方案，全力支持河南粮食产业发展。自2017年以来，通过粮储融资业务为河南粮食收储提供各类资金支持近30亿元。

春耕是粮食稳产保供的重要一环，而春耕备耕，农资是关键。四川省供销社邦力达公司承担着省级化肥储备的重要任务，是春耕化肥供应的主渠道。兴业银行靠前服务，第一时间为其量身定制金融服务方案，前后为邦力达及下属子公司发放农资保供贷款共计2.03亿元，解决了其后顾之忧。

今年中央一号文件提出，发挥多层次资本市场支农作用，优化“保险+期货”。兴业银行创新通过“金融+期货+保险”模式，支持黑龙江一家大型粮食贸易集团下属农业开发公司开发粮食种植板块，延伸产业链，为该项目批复授信1000万元，有效保障了企业春耕用款需求。

耕地是粮食生产的“命根子”。在山东青岛，九天智慧农业集团携手华为建成了“智慧农业全球联合创新中心”，致力于盐碱地改良技术突破。关键核心技术攻关需要金融的有力支持。兴业银行主动上门，针对企业无有效抵质押物的难题，开辟绿色通道，为企业发放500万元信用贷款，助力企业批量购买种子、开展改良实验。在金融活水的持续滴灌下，如今该集团测产基地实现了年产800公斤大丰收，“亿亩荒滩变良田”正逐步变为现实。

广引“金融活水” 推动产业振兴

乡村要振兴，产业必先行。兴业银行将助力乡村产业兴旺作为服务乡村振兴的核心抓手，携手农业产业链龙头企业，强化链主企业与上下游各类经营主体一体化服务，推动产业增链补链强链，有效带动农业产业链发展壮大。

傲农集团作为国家级农业龙头企业，构建了全程可监控、可溯源的农牧产业链，带动了许多农民创业致富。2022年，由于原材料价格大幅上涨，傲农上游供应商资金压力增大，兴业银行通过“线上普惠融资-供应链场景”，一举服务了傲农集团分布在全国的7000多家供应商。截至2022年末，该行已为傲农上游20家供应商提供了超过7000万元的线上贷款支持。

产业振兴，离不开科技助力。为更好发挥科特派产业帮扶作用，兴业银行创新推出“科特派”金融服务专案，帮助科技特派员推荐的自然人、新型农业经营主体、企业等融资需求群体快速获得金融支持，只要是符合条件的科技特派员推荐的企业，便可获得不超过300万元的信用贷款额度。同时运用“技术流”专属评价体系,从知识产权、研发投入、研发团队实力、产学研情况等多个维度定量评价农业产业企业的科技创新能力，助力企业将“技术流”变为“资金流”。截至2022年末，兴业银行“科特派”金融服务专案在福建已投放超过3亿元。

夯实产业振兴基座，兴业银行还持续推动农村基础设施建设提档升级。聚焦农村供水保障及生活污水治理，兴业银行于2022年落地了全国首笔绿色专项乡村振兴超短期融资券3亿元，用于惠及农村56.6万人的饮水达标提升工程，同时积极通过PPP模式积极引入社会资本，解决农村地区水资源分配不均、管网建设不足、乡村水利项目建设滞后等问题，提升农村居民居住环境。在湖南，兴业银行为支持乡村数字电路网络建设，发放1亿元纯信用专项贷款，项目建成后电路信号将覆盖湖南所有乡镇和村。

强化数字赋能 下沉服务重心

步入安溪茶叶批发市场，数千户茶商、茶农在这里经营生意。作为全国茶叶批发市场10强之一，安溪茶叶批发市场与其他传统农产品批发市场一样存在着管理模式传统、信息化水平低的问题，很多工作仍需人工完成，耗时费力。

有了“兴业普惠·智慧农批系统”，这些困扰安溪茶叶批发市场的智慧化管理难题迎刃而解。据介绍，兴业银行不仅向农产品批发市场免费提供“兴业普惠·智慧农批系统”，还积极构建符合农批市场商户特色的差异化线上审批模型，为市场内的商户提供高效便捷的融资渠道。截至2022年末，已为天津、吉林、山东等地农批市场内商户提供农批贷款超过15亿元。

缺少有效抵押物是涉农企业及农户融资的短板。针对这一难题，兴业银行联合旗下子公司兴业数金，共同打造了“生物资产数字化监管平台”系统，通过AI、物联网等技术手段实现了对活体抵押物的全方位远程监管，盘活养殖企业生物资产。在山东青岛，兴业银行基于“生物资产数字化监管平台”，帮助青岛荷斯坦奶牛养殖有限公司落地活体抵押融资方案，为养殖户“贷”出致富新路。

随着数字科技与金融的不断融合，数字普惠金融为农业农村金融服务的难题痛点提供了破题之策，也迎来更加广阔的发展空间。为提升服务涉农经济主体能力，兴业银行研发推出卫星遥感应用系统，利用卫星遥感技术赋能种植和林业碳汇等业务，探索打造金融服务乡村振兴的“数字兴业”模式。在铁观音主产区泉州市安溪县，兴业银行通过卫星遥感技术对超过60万亩铁观音的位置分布、长势情况、种植风险进行智能分析，建立作物种植画像，由工作人员在试点客户茶园现场完成地块勾画与风险分析报告，为后续精准授信提供科技支持。

东方风来满眼春，兴业银行将持续发挥专业能力与自身优势，以高质量的乡村振兴金融服务促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，以金融之笔共同绘就乡村振兴和美画卷。

(责编：董童、李源)

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