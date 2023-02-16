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国内航班量保持较快恢复态势 春运民航运输旅客超5000万人次

2023年02月16日13:09 | 来源：人民网
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人民网北京2月16日电 （记者乔雪峰）1月15日，2023年春运正式落下帷幕，记者从民航局获悉，自1月7日至2月15日，春运40天，民航运输旅客5523万人次，日均客运量138万人次，同比去年春运增长39%，恢复至疫情前（2019年）的76%。保障航班53.6万班，日均1.3万班，同比增长15%，恢复比例超过八成。平均客座率74%，同比提高10个百分点。航班正常率96%，与去年持平，比疫情前提高16个百分点。

今年春运旅客运量大幅增长

正月初六民航发送旅客达179万人创新高

“今年春运是疫情防控进入新阶段后的第一个春运，人民群众热切期盼，做好今年的春运保障工作意义重大。”民航局运输司副司长商可佳表示，民航局按照国务院联防联控机制春运工作专班部署要求，及时监测研判、精心组织调度、守牢安全底线、落实防控要求，旅客运量大幅增长，重点物资运输畅通，航班运行平稳有序，圆满完成各项保障任务。

商可佳指出，从单日旅客运输量看，1月27日（正月初六）达到179万人，创下自2021年5月6日以来时隔631天后的行业单日新高。

从机场方面看，旅客吞吐量恢复到2019年春运同期90%以上的有66个机场，其中54个机场恢复比例超过100%。

从热门航线看，北京、上海、广州、深圳、三亚、成都等城市间航线需求旺盛，北京-三亚、广州-上海、深圳-成都等15个客运量排名靠前的航段客座率超过85%。

国内航班量持续保持较快恢复态势

国际航班量有望进一步增加

根据党中央、国务院对新冠病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案，民航局取消“五个一”和“一国一策”国际客运航班调控措施，回归在双边航空运输协定框架下实施管理，自1月8日起受理中外航空公司本航季恢复航班申请和新航季的增班申请。

对此，商可佳指出，自1月8日“乙类乙管”政策实施后，民航适逢春运生产旺季，市场迅速恢复，运行安全平稳。新航季，在国内客运市场方面，将持续保持较快恢复态势，航班量有望恢复并超过疫情前水平。

据介绍，从上周（2月6日-12日）实际执行的航班情况来看，我国已经恢复与58个国家间的客运定期航班，98家中外航空公司共执行795班，比“乙类乙管”政策发布前一周（1月2日-8日，482班）增长65%。中国与泰国、柬埔寨、澳大利亚、马来西亚、新加坡、越南等6个亚太地区国家间的航班量共增加226班，超过增班总量的70%。通航城市对、通航国家和执飞航空公司数量分别恢复到疫情前25%、64%和80%。

商可佳进一步表示，换季后，随着国际公商务人员往来和旅游、留学等市场的逐步恢复，航空公司尤其是外航的航班运力调整也将逐步到位，国际航班量有望进一步增加。“民航局将继续统筹做好运行安全、疫情防控和国际航班恢复工作，与各国民航主管部门保持沟通，及时批复中外航空公司复航和增班计划，更好满足国际旅客出行和经贸交往需要。”

我国民航运输生产总体呈现快速恢复态势

1月份全国航班正常率为96.6%

民航局航空安全办公室副主任吴世杰表示，1月份，我国民航运输生产总体呈现快速恢复态势，全行业完成运输总周转量73.9亿吨公里，同比增长13.9%；民航旅客运输规模快速回升，完成旅客运输量3977.5万人次，同比增长34.8%；民航货邮运输淡季特征明显，完成货邮运输量49.0万吨，同比下降25.1%。

从恢复程度看，1月份，民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至2019年同期的69.5%、74.5%和72.9%，恢复水平较2022年12月分别提高26.1、39.0和5.7个百分点。

此外，吴世杰指出，1月份，我国共保障各类飞行38.3万班，日均12360班，日均同比增长10.1%，日均环比增长63.3%。1月份全国航班正常率为96.6%。

(责编：王连香、吕骞)
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