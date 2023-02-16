原标题：国家开发银行：开发性金融积极支持京津冀协同发展

2022年，国家开发银行贯彻落实党中央国务院决策部署，加大金融服务京津冀协同发展区域重大战略和雄安新区规划建设力度，聚焦基础设施等重点领域，有力有序有效服务京津冀协同发展，助力雄安新区建设展现新面貌。

天津中心城区至静海市域（郊）铁路是天津首条市域（郊）铁路，线路全长约13.4公里，预计2024年通车试运行。国家开发银行天津市分行积极发挥融资融智融制作用，助力政府出台相关配套政策，组建36亿元银团贷款，创新以市场化方式合规解决项目融资难题。建成后，津静市域（郊）铁路不仅能极大缩短静海、西青与中心城区的通勤时间，促进外围区域均衡发展，缓解城市核心压力，还将与津雄、津沧等铁路连接，推动人流、物流、信息流加速流通，助力“轨道上的京津冀”、现代化首都都市圈建设。

走进天津经开区南港工业区，机器轰鸣、焊花闪烁，开足马力生产的火热气息扑面而来，施工人员正挥汗如雨全速推进项目建设。作为国家“十四五”重点工程以及南港工业区新材料项目集群的领头雁，南港乙烯及下游高端新材料产业集群项目预计于今年建成投产。2022年，国家开发银行发放62亿元贷款支持项目建设。该项目以120万吨/年乙烯装置为龙头，具有高水平的生产装置规模，对促进石化产业结构升级具有重要意义。

北京大兴国际机场是京津冀地区的重要交通枢纽，也是雄安新区的“空中门户”。位于北京市大兴区和河北省廊坊市毗邻区域的北京大兴国际机场临空经济区，是全国唯一具有京冀两省市自由贸易试验区政策和地跨京冀两省市综合保税区的优势区域。规划面积150平方公里的临空区，河北部分有100平方公里。2022年，国家开发银行河北分行发放18.5亿元贷款支持北京大兴国际机场临空经济区（廊坊区域）产城融合项目建设，为区域航空运输业、高端制造业和现代服务业发展加速加力，服务疏解北京非首都功能、优化京津冀世界级城市群发展格局。

国家开发银行制定支持雄安新区高质量发展专项政策，聚焦重大基础设施建设，重点支持了荣乌高速、京德高速、雄安新区至北京大兴国际机场快线（R1线）等重大交通基础设施和新区植树造林、东西轴线等重大城市基础设施项目，助力雄安新区打造高质量发展的生动样板。

强链补链、筑基赋能，夯实实体经济根基。国家开发银行北京分行近年来持续加大对北京市科技创新和制造业高质量发展的支持力度。2022年8月，国家开发银行北京分行与北京市经济和信息化局联合发布“首都产业强链筑基”见贷即贴专项合作金融产品。北京分行围绕首都产业链强链补链和筑基工程目标任务、重点领域、重点企业和重点项目，提供中长期贷款、研发贷款、流动资金贷款、投贷联动等定制化金融产品服务支持，与北京市经信局合力支持首都提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，服务北京国际科技创新中心建设和京津冀产业协同发展。

国家开发银行有关人士表示，下一步，该行将继续保持服务推进京津冀协同发展及支持雄安新区重大基础设施项目力度，进一步优化完善各项政策，精准做好金融服务，切实提升支持京津冀协同发展质效。

(责编：曹淼、李源)

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