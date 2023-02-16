2月16日，国家电网有限公司金上—湖北±800千伏特高压直流输电工程、通山抽水蓄能电站（以下分别简称金上—湖北工程、通山抽蓄电站）开工。据估算，两项工程可带动上下游产业投资超过1000亿元，提供就业岗位超过2万个。

国家电网公司相关负责人介绍，金上—湖北、通山抽蓄两项工程总投资427亿元。金上—湖北工程采用我国自主研发的特高压直流多端级联新技术，是目前世界上海拔最高的特高压直流输电工程。工程额定电压±800千伏、额定容量800万千瓦。送端在西藏昌都和四川甘孜分别建设卡麦和帮果两座换流站，汇集金沙江上游的水电和新能源；受端在湖北黄石建设大冶换流站，接入华中特高压交流骨干网架。直流线路全长1901公里，途经西藏、四川、重庆、湖北4省（直辖市、自治区）。通山抽蓄电站采用成熟、经济的抽水蓄能技术，在湖北通山新建4台35万千瓦可逆式发电机组，将发挥保障大电网安全运行的“稳定器”“调节器”作用和支撑新能源大发展的“充电宝”作用。

金上—湖北工程建成后，每年可向华中输送电量近400亿千瓦时，相当于湖北省全年用电量的六分之一，在满足电力可靠供应方面将发挥重要作用。通山抽蓄电站建成后，双倍调节能力达280万千瓦，接近湖北电网最大峰谷差的20%，可充分发挥调峰、填谷、调频、调相和事故备用等作用，提高电网顶峰保供能力。两项工程建成后，将推动形成以多回特高压直流跨区输电大通道为重要保障、以特高压/超高压交流网架为主要支撑、以大规模抽水蓄能机群为助力的电力资源优化配置格局，可发挥余缺互济、时空互补、多能互补优势，保障能源安全。

金上—湖北、通山抽蓄两项工程投产后，每年可替代燃煤超过1700万吨、减少二氧化碳排放约3400万吨，大幅提高华中地区绿电比例。通山抽蓄电站设计年发电量15.6亿千瓦时，年抽水电量20.8亿千瓦时，建成后可有效平抑新能源随机性、波动性影响，促进清洁能源消纳，助推能源绿色转型。

“目前，国家电网已累计建成33项特高压工程，经营区内网架结构不断优化，为各类清洁能源发展提供坚强网架支撑，在保障电力供应、促进绿色低碳发展等方面发挥重要作用。”该负责人表示，“十四五”期间，国家电网经营区抽水蓄能电站将迎来建设高峰，预计新投产装机容量超过2700万千瓦，到2025年投产总规模达到5000万千瓦。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经