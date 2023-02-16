2月16日，中国石化宣布在内蒙古第一个绿氢示范工程——内蒙古鄂尔多斯市风光融合绿氢示范项目正式启动开工。项目利用鄂尔多斯地区丰富的太阳能和风能资源发电直接制绿氢，年制绿氢3万吨、绿氧24万吨，就近用于中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目降碳减碳。

中国石化相关负责人介绍，本项目是继2021年启动建设新疆库车绿氢示范工程以来，中国石化建设的又一个绿氢示范项目。项目由中国石化新星公司负责实施，主要包括风能及光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五部分，其中风力发电装机容量和光伏发电装机容量分别为450兆瓦和270兆瓦、电解水制氢能力3万吨/年、储氢能力28.8万标立方。项目总投资约57亿元，项目投产后，预计可减少二氧化碳排放143万吨/年，贡献GDP近6亿元/年、增加税收近3000万元/年。本次项目进一步探索了绿氢在煤化工领域的场景应用。项目产出的绿氢和绿氧将由管道就近输送至中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目，替代部分煤制氢，有效推动传统合成材料化工产业与氢能产业一体化融合发展，助力煤炭清洁高效利用，拓展化工原料来源途径，形成氢能及可再生能源利用的产业新模式和发展新路径。

未来，中国石化将坚持积极稳妥布局，深化产学研协同创新，推进关键技术研发，不断拓展应用场景，打通产业链运行堵点，引领我国氢能产业高质量发展、保障我国能源安全。

(责编：曹淼、李源)

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