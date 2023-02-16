人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单

2023年02月16日18:43 | 来源：央视新闻客户端
小字号

据商务部网站消息，商务部决定将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单。具体公告如下：

不可靠实体清单工作机制

公　 告

2023年第1号

为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律，不可靠实体清单工作机制依据《不可靠实体清单规定》第二条、第八条和第十条等有关规定，决定将参与对台湾地区军售的洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神导弹与防务公司（Raytheon Missiles &Defense）列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：

一、禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；

二、禁止上述企业在中国境内新增投资；

三、禁止上述企业高级管理人员入境；

四、不批准并取消上述企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留以及居留资格；

五、对上述企业分别处以罚款，金额为《不可靠实体清单规定》实施以来各企业对台军售合同金额的两倍。上述企业应当自本公告公布之日起15日内，按照相关法律法规办理缴款。若逾期不履行本决定，不可靠实体清单工作机制将依法采取加处罚款等措施。

本公告未尽事宜，按《不可靠实体清单规定》执行。

本公告自公布之日起实施。

不可靠实体清单工作机制

（商务部代章）

2023年2月16日

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
超47亿人次 2023年春运再现“流动里的中国”
　　2月15日，2023年春运落下帷幕。过去的这40天春运，是我国疫情防控进入新阶段的第一个春运，民众的出行需求集中释放，回家意愿强烈，越来越多的人加入春运大军。…
国内航班量保持较快恢复态势 春运民航运输旅客超5000万人次
　　人民网北京2月16日电 （记者乔雪峰）1月15日，2023年春运正式落下帷幕，记者从民航局获悉，自1月7日至2月15日，春运40天，民航运输旅客5523万人次，日均客运量138万人次，同比去年春运增长39%，恢复至疫情前（2019年）的76%。保障航班53.6万班，日均1.3万班，同比增长15%，恢复比例超过八成。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部