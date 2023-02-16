据商务部网站消息，商务部决定将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单。具体公告如下：

不可靠实体清单工作机制

公 告

2023年第1号

为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律，不可靠实体清单工作机制依据《不可靠实体清单规定》第二条、第八条和第十条等有关规定，决定将参与对台湾地区军售的洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神导弹与防务公司（Raytheon Missiles &Defense）列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：

一、禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；

二、禁止上述企业在中国境内新增投资；

三、禁止上述企业高级管理人员入境；

四、不批准并取消上述企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留以及居留资格；

五、对上述企业分别处以罚款，金额为《不可靠实体清单规定》实施以来各企业对台军售合同金额的两倍。上述企业应当自本公告公布之日起15日内，按照相关法律法规办理缴款。若逾期不履行本决定，不可靠实体清单工作机制将依法采取加处罚款等措施。

本公告未尽事宜，按《不可靠实体清单规定》执行。

本公告自公布之日起实施。

不可靠实体清单工作机制

（商务部代章）

2023年2月16日

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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