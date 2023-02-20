本报记者 高云才

2月16日，江西省新余市渝水区新宋村，多台大型翻耕机在田间作业。

谭建荣摄（影像中国）

“苗好三成收，秧好一半功。这季冬小麦俺增加了播种面积，看这苗情，开春浇一遍透水，好收成就有指望了。”扒开土层，看到一墩墩增生分蘖的麦苗疙瘩，山东巨野县核桃园镇乐土村村民王刘全对再夺夏粮丰收充满信心。今年，山东小麦一、二类苗面积占比89.5％，比去年同期提高38.5个百分点。

实施种业振兴行动，落实黑土地保护示范区5600万亩、高标准农田建设任务840万亩，黑龙江今年重点推广亩产千斤以上的高淀粉玉米、亩产350斤以上的高油高蛋白大豆、适口性好的优质抗逆粳稻。

习近平总书记强调：“要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。”“保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。”

稳面积，提单产，提质量，今年我国将确保粮食种植面积稳定在17.7亿亩以上。各地区各有关部门深入贯彻落实习近平总书记关于保障粮食安全的重要指示批示精神，落实今年中央一号文件部署，紧抓农时，春季田管因地因苗施策，春播备播备耕压茬推进，为完成全年粮食稳产保供目标任务打下坚实基础。

目前，我国夏季粮油生产基础好，农资供应充足，春耕备耕扎实推进。农业农村部最新农情调度显示，冬小麦、冬油菜种植面积稳步增长，冬小麦在田面积3.3亿亩以上，长势好于上年；冬油菜1.1亿亩以上，长势整体正常。当前，西南地区越冬小麦正在拔节孕穗，一、二类苗比例88.4%；江淮地区越冬小麦全面返青，一、二类苗比例85.7%，苗情均好于上年。北方冬麦区2月下旬开始陆续返青，冬油菜处于蕾薹期，华南早稻陆续开始浸种育秧，近期中东部两次大范围降水，有效补充了土壤墒情和库塘蓄水，利于春管春耕。

稳面积，扛责任，抓田管

面积稳，产量就稳，粮食安全就有保障。

今年我国确保粮食面积稳定，力争有增加。稳面积，要扩大豆，还要扩油料，大豆油料再扩种1000万亩以上，确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上、力争再扩大。

经国务院审定，今年继续向各省份下达粮食、大豆和油料生产目标任务，在粮食安全党政同责考核中，加大面积产量和种植结构考核权重。今年继续提高小麦最低收购价，启动实施南方早稻集中育秧补助，继续实施小麦“一喷三防”补助全覆盖。加大对大豆种植支持力度，还要逐步扩大稻谷小麦玉米完全成本和种植收入保险实施范围。

黑龙江轮作项目今年主要向大豆倾斜，多措并举稳定大豆种植面积。广东今年春播粮食作物意向面积1544万亩，同比增加17.7万亩，其中早稻1303万亩，同比增加6万亩。

春季田管，不误农时。农业农村部组织开展“奋战120天夺夏季粮油丰收行动”，分区域完善小麦、油菜田间管理技术指导意见，抓好以“控旺促弱、抗旱防冻、防病治虫”为重点的田管措施落实，提前制定实施方案，确保措施准、用对时、出实效。

提单产，多打粮，打好粮

藏粮于地，藏粮于技，多打粮、打好粮，千方百计提高粮食产能。

今年要实施全国粮油等主要作物大面积单产提升行动，启动以玉米、大豆为重点的主要粮油作物单产提升工程，分品种研究制定良田、良种、良法、良机、良制集成组装综合性方案，建立技术措施集成创新平台，把各类单项增产技术措施组装起来，由点到线及面推广，辐射带动大面积均衡增产增效。

河北启动实施小麦亩产跨千斤行动，春节期间派出1万余名农技人员深入田间地头开展指导服务。广西推进水稻玉米高产攻关实施方案，安排4000万元在全区多个县开展水稻高产攻关示范，创建100万亩水稻高产攻关示范片，辐射带动全区粮食增产增效。

提单产，还要提高自给率。农业农村部表示，实施粮油作物单产提升行动，力争玉米示范田亩产提高100公斤以上，食用植物油自给率提高1个百分点以上。继续开展下沉一线包省包片联系指导，突出主攻大豆等作物单产，集成推广一批高产增产技术模式。

提质量，供得上，供得优

质量兴农，绿色兴农，保障粮食和重要农产品优质供给。

今年春耕春播，进一步优化种植结构，提高优质作物品种覆盖率。以“三品一标”为抓手，供给更多绿色、有机、名特优新产品。

目前，湖北加快建设水稻集中育秧设施，安排8000万元专项资金实施绿色高质高效行动。江苏创建粮食示范片600个、大豆油料示范片100个，集成推广优良品种、增产技术，熟化完善大豆玉米带状复合种植技术，提高农产品质量。内蒙古以玉米、大豆为重点，统筹安排1.9亿元建设100个千亩高产高效示范区。

随着农业供给侧结构性改革深入推进，目前我国绿色、有机和地理标志农产品累计超6万个，主要农作物绿色防控面积达到11.3亿亩。

当前春耕备耕农资供应充足。据监测，今年春耕生产玉米、水稻、大豆种子供应量38.6亿公斤，能够满足生产用种需求。预计春耕期间化肥总体供大于需，氮磷肥供应充足，钾肥供需紧张情况趋于缓解，农药、农膜供应均能满足春耕需求。各地组织机手培训，规范操作、达标作业，切实提高整地播种质量。预计春耕期间全国可投入各类农机具2200万台（套）以上，目前大部分农机已检修完成，正陆续投入春耕生产。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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