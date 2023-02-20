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我国建成110个千兆城市（新数据 新看点）

千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力

2023年02月20日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：工业和信息化部
　　制图：汪哲平

　　本报北京2月19日电  （记者王政）工业和信息化部日前为全国第二批千兆城市授牌，目前我国共建成110个千兆城市，约占所有地级市的1/3。其中，东部、中部、西部地区分别建成千兆城市41个、29个、40个。

　　“双千兆”网络能力持续提升。自2021年实施“百城千兆”建设工程以来，以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络建设加速推进。截至2022年底，我国千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力，5G基站数量达231.2万个。千兆城市平均城市家庭千兆光纤网络覆盖率超过100%，实现城市家庭千兆光网全覆盖。千兆城市平均每万人拥有5G基站数量达到22.2个，高于每万人15.7个的全国平均水平。

　　“双千兆”用户数持续增长。截至2022年底，我国千兆用户超9000万户，5G用户超5.61亿户。千兆城市平均5G用户占比达到38.9%，高于全国平均水平。

　　重点场所5G网络覆盖持续优化。千兆城市市属三级以上公立医院、重点高校、文化旅游重点区域以及开办客运业务的二等以上火车站、干线机场、重点道路等重点场所5G网络通达率均超过80%，其中84个城市重点场所5G通达率达到100%，有力支撑工业制造、港口、矿山、文旅等领域加速数字化转型。

　　工信部有关负责人表示，下一步将启动实施千兆光网“追光计划”，加强跨行业、跨企业协同创新，带动“双千兆”应用规模化、多样化发展。鼓励龙头企业、科研机构等加大超高速光纤传输、下一代光网络技术和无线通信技术等的研发投入。鼓励各地因地制宜推动“双千兆”网络在特色产业中的应用，赋能传统产业数字化、网络化、智能化转型发展。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月20日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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