本报记者 李心萍

四川达州近日举行春风行动千企万岗专场招聘会，吸引了1061家企业入场，提供了2.3万个岗位。

邓良奎摄（影像中国）

2月19日，在天津经开区春季促就业暖心行动公益招聘会现场，求职者查看招聘信息。

新华社记者 赵子硕摄

齐鲁大地，山东聊城阳谷县，阳光国宾府项目建设现场一片繁忙。“参加以工代赈，家门口就能就业，点赞！”建筑工人孔庆山难掩激动。

赣鄱大地，江西赣州赣县区，校园招聘双选会上人头攒动。“双选会上机会多，还有简历导师，求职更便捷。”应届毕业生谢婷婷信心十足。

就业是民生之本，也是畅通经济循环的重要支撑和关键环节。中央经济工作会议在部署2023年经济工作时强调：“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转”“落实落细就业优先政策”。

今年就业形势如何？就业优先政策如何落实落细？记者近日采访了相关部门负责人和多位专家学者。

有利条件较多，就业形势将逐步改善

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好稳就业工作意义重大。

中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣表示，就业状况是经济发展的“晴雨表”，稳住就业能够为改革发展提供充足的回旋空间。与此同时，就业还是劳动者赖以生存和发展的基础、共享经济发展成果的基本条件。落实落细就业优先政策，不断扩大就业容量，有利于创造和增加收入、改善人民生活品质。

“2022年，面对经济增速放缓、疫情多发散发、外部环境复杂多变等多重因素冲击，就业局势能够保持总体稳定，展现出强大的韧性。”中国人民大学教授曾湘泉认为，2023年我国就业形势将逐步改善，保持总体稳定仍具有较多有利条件。

国民经济继续恢复，为稳就业奠定坚实基础。

“劳动力需求主要受经济增长、资本及技术禀赋以及产业结构等因素影响，稳就业首先要稳增长。”上海财经大学校长刘元春在中国人民大学举办的中国经济改革与发展年度论坛（2022）上表示，预计2023年经济将呈现前低、中高、后稳的走势，为稳就业奠定坚实的基础。

“随着疫情防控政策优化和稳经济各项举措进一步落实，我国经济逐步恢复，将带动就业需求扩大，增加就业岗位。”曾湘泉说，特别是接触型聚集型服务业恢复改善，有利于吸纳劳动力就业。

就业政策有力有效，护航就业大局保持稳定。

近年来，我国实施就业优先战略，落实就业优先政策，就业政策“工具箱”日益丰富。曾湘泉表示，新一年，通过调整优化即将到期的阶段性减负稳岗扩就业政策，有望持续释放政策红利，延续对就业容量大的服务业、小微企业、个体工商户的稳岗扩岗支持。

新职业持续涌现，扩展就业空间。

随着创新驱动发展战略深入实施，新产业新动能继续增长，新岗位新职业不断涌现。以修订后的2022年版国家职业分类大典为例，净增158个新职业，首次标注97个数字职业。“新职业新工种的出现创造了更多就业机会，为劳动者提供了更广阔的职业发展空间。”首都经贸大学中国新就业形态研究中心主任张成刚说。

服务向前延伸、政策加快落地，促进高校毕业生就业

2023年，高校毕业生将达到1158万人的历史新高，做好高校毕业生就业工作尤为重要。

人力资源社会保障部党组书记、部长王晓萍介绍，人社部已筹备一套政策“组合拳”，通过加大政策支持、服务保障、平台支撑，多渠道促进高校毕业生就业创业。

“我们将加大力度推动服务向前延伸、政策加快落地。通过政策支持拓宽市场化就业渠道，通过调度督促稳定公共岗位规模，通过专项活动保持市场招聘热度，特别是对未就业毕业生实施服务攻坚，对困难毕业生开展结对帮扶，帮助他们尽快实现就业。”王晓萍说，同时，完善青年就业支持体系，深化百万就业见习岗位募集计划，促进失业青年尽快融入市场。

受访专家表示，随着宏观经济企稳向好，将释放更多面向高校毕业生的岗位，高校毕业生就业形势将有所好转。

“智联招聘平台大数据显示，春节后招聘市场将出现比较明显的复苏，特别是新经济企业、专精特新类企业，用工需求复苏较快，将为高校毕业生就业带来利好。”智联招聘董事长兼CEO郭盛说。

张成刚表示，做好高校毕业生就业工作，要注重发挥新就业形态的作用。近年来，新就业形态吸引了越来越多的高校毕业生加入，特别是在线教师、电商创业者等领域，高学历占比越来越高。因此，要加强新就业形态劳动者权益保障，规范和支持新就业形态健康发展，让其更好地吸纳高校毕业生就业。

曾湘泉认为，从长期看，高校毕业生就业难，还难在供给与需求不匹配。建议各大高校顺应市场需求变化，及时调整专业设置，提高教育质量，提升高校毕业生的就业能力。

稳岗举措陆续实施，促就业公共服务安排到位

眼下，全国各地、各行各业已积极行动起来，全力稳就业保民生，助力一季度实现“开门红”。

春风行动如火如荼，招聘市场供需两旺。

热热闹闹的线下招聘会回来了。2月10日，阳谷县2023年春风行动大型综合招聘会热闹开场。

“我们已经连续参加了6场‘下乡赶大集’招聘会，明显感觉招工企业多了，求职者也多了。”山东阳谷华泰化工股份有限公司人力资源部部长王士果说，今年公司计划新上4个项目，用工需求大幅增加。

据介绍，本场招聘会共吸引112家企业参加，近6000名求职者到场，现场达成就业意向1590人。

人社部最新数据显示，截至2月5日，全国已累计举办各类招聘活动2万场，发布岗位约1300万个，组织专车、专列、包机9000多辆（列、架），输送劳动者近50万人。

劳务品牌再出发，农民工就业有抓手。

河南蓝翎环科防水材料有限公司的培训基地，学员们热情高涨，比样、裁剪、点火、烘烤，每个动作都一丝不苟。“听说政府免费培训，还给介绍工作，我立马报了名。”学员丁海红利用返乡休息的时间学到新手艺，找到新工作。

抓住“平舆防水”劳务品牌这个牛鼻子，河南驻马店平舆县积极开展技能培训，提升就业能力。仅2022年就新增技能人才1.8万余人，其中高技能人才7000余人。

新一年，以打造高质量劳务品牌为抓手，各地区各部门努力促进农民工实现更高质量就业。

展望全年，2023年各项促进就业公共服务也已安排到位：1至3月，组织春风行动暨就业援助月，集中为农村劳动力、困难人员提供就业帮扶；4月，组织民营企业招聘月，支持民营企业吸纳重点群体就业；5至8月，开展百日千万网络招聘专项行动，助力稳就业保就业；7至12月，实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动；10至11月，开展金秋招聘月，帮助企业解决招工稳岗难题，促进人岗对接……

王晓萍表示：“就业是最基本的民生。我们将坚决落实中央经济工作会议要求，把稳就业作为重大政治责任，以实施就业优先战略为引领，以高质量充分就业为目标，稳存量、扩增量、提质量、兜底线，全力确保就业局势总体稳定。”

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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