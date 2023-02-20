本报记者 赵展慧

在海南海口市的一家咖啡店，顾客使用银行信用卡积分兑换的优惠券进行结算。

李 甜摄

“春节档电影，一部都没落下！”春节假期一饱眼福的电影爱好者葛生意犹未尽，准备再看新上映的国产电影。

“好久没有出远门了，今年春节一家老小自驾游，从嘉兴南湖到淳安千岛湖，风景美不胜收！”北京居民方昕翻看照片，回味沿途美景美食。

繁忙穿梭的人流中，消费活力不断释放。这其中，以餐饮、文化、旅游、体育、家政等为代表的服务消费回暖较为迅速。数据显示，今年春节档电影票房达67.58亿元，同比增长11.89%；春节假期，国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%；春节期间全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长了6.8%。

增长的数字背后，有金融活水的助力。随着疫情防控进入新阶段、稳经济一揽子政策扎实落地，金融业从供需两端协同发力，推动服务消费加快恢复。

发力供给侧，稳住经营主体，推动服务消费加快复苏

“走，到山里过年去！”大年初二，上海IT从业者陆涛带着全家自驾来到江苏宜兴山区，住进了当地民宿。早晨在竹林间漫步、下午扛着锄头上山挖笋、晚上学做紫砂壶，3天农家生活让全家过了一个别有滋味的春节。

民宿老板黄亚云说：“所有房间客满，餐厅平均每天接待约300人，乌米饭、冬笋、腊香肠等土特产全部脱销。”

不过，黄亚云差点就错失了春节这波客流。“多亏了‘文旅贷’，让我们及时完成改造、顺利开张。”黄亚云说，这两年因为疫情影响了生意，资金周转困难，民宿的改造装修一拖再拖。

去年，中国光大银行无锡分行为当地文旅行业量身定制了“文旅贷”，为黄亚云这样的民宿业主雪中送炭。

乡村旅游红红火火，城市消费也热热闹闹。“现在没有空余座位，您可以先点餐。”江苏无锡滨湖区霨霖咖啡厅内，上下两层座无虚席。老板汤先生说，能够持续平稳运营，全靠江苏银行的“微e融”：“通过微信小程序，简单操作几步，很快就申请到了经营贷。”

“我们依托大数据、人工智能技术开发了这款智慧金融产品，提高审批精准度，重点服务零售、餐饮等小微企业和个体工商户。”江苏银行有关负责人表示，智能审核能够快速为经营主体提供相应的贷款额度和利率，最高可申请300万元。

“虽然单次消费额不如住房、汽车等大宗消费，但服务消费种类丰富、量大面广频次高，也是近期消费增长的重要拉动力。”上海金融与发展实验室主任曾刚表示，加强对受疫情冲击较大的服务业经营主体纾困帮扶，是从供给侧发力支持恢复和扩大服务消费的重要举措。

今年以来，金融支持服务消费力度不断增强。江苏银保监局要求各银行机构优化信贷管理，对餐饮、住宿、文化、旅游等服务行业企业给予融资支持，避免出现行业性限贷、抽贷、断贷；浙江银保监局引导金融机构针对文教体卫等重点领域和薄弱环节加大支持力度，推进金融政策直达企业，如出台支持民宿行业纾困解难15条措施等；重庆银保监局围绕商品制造核心企业、服务消费主要行业等供给侧重点领域和关键环节，创新信用贷款产品，加大中长期贷款投放……各地积极出台针对性政策，推动优化消费供给。

金融机构落实政策要求，不断创新产品和服务。不少金融机构为服务消费领域经营主体“量身定制”多种多样的特色金融产品，尤其加强对小微企业及个体工商户的扶持力度，推广主动授信、随借随还、线上续贷等业务模式，增强普惠金融可得性。

开发性金融也发挥长期信贷资金的优势，通过支持相关基础设施建设助推服务消费。国家开发银行积极参与养老服务体系建设，“十四五”以来已累计发放养老贷款338亿元，用于建设超10万张普惠养老床位，支持养老机构提供“价格可负担、质量有保障”的普惠养老服务。

助力需求侧，改善消费条件和能力，搭建供需对接平台

春节刚过，在福建福州台江区工作的张先生走进附近的苏宁易购超市，购买早就看好的一款新手机。“价格5000多元，正好赶上建行搞活动，能分期免息贷款，还有各种消费优惠，就马上下手了。”张先生说。

张先生使用的是建设银行福建省分行推出的龙卡随付贷产品，叠加免息分期、消费立减、消费券等优惠套餐，资金压力减轻了，还享受了不少优惠。

扩大服务消费，金融不仅从供给侧发力，也从需求侧助力。今年以来，金融机构组织开展丰富多样的促消费活动，增加消费信贷、降低消费成本，多措并举改善提升消费者的消费条件和能力，推动服务消费加快恢复。“在强化风险合规管理的基础上，我们加快产品创新，推动个人消费贷款在零售、文体活动、装修等场景领域的应用，同时更贴近居民日常消费习惯，不断提升服务便捷性，满足居民多元化、差异化的消费融资需求。”建设银行有关部门负责人表示。

拉动服务消费增长，新市民越来越受关注。目前，我国约有3亿新市民群体，越来越多的金融机构不断完善针对新市民的金融服务，更好满足他们安居乐业需要的同时，释放这一群体的消费潜力。

“转钱方便、取现免费，还可以直接在美团骑手APP上使用建行的各类服务，让我们这些外卖骑手感受到专属于自己的金融服务。”拿到全国第一张建行“美团骑手卡”，美团骑手郭师傅获得感满满。

针对新市民住房装修、职业技能培训、子女教育等需求开发差异化的消费信贷产品，为新市民群体量身定制商业健康保险，推出务工人员工资保证金监管平台保障工资及时发放……金融机构创新专属金融产品，提升新市民群体的消费能力。

不少金融机构还进一步加强数字科技赋能，搭建线上“桥梁”，更好对接供需两端，拉近服务业经营者和消费者之间的“距离”。

热焙子、莜面、油炸糕……内蒙古呼和浩特的美食街上，飘散着诱人的香气。“抢到了美食优惠券，周末出来下馆子。”上班族樊小姐最近养成了在“建行生活”APP上签到、抢优惠券的习惯。

樊小姐前往消费的餐饮店老板唐先生忙得不亦乐乎。“原本以为生意还需慢慢恢复，没想到一复工，堂食和外卖单子就多得接不过来。”唐先生说，真要谢谢APP的“引流”，“客人来了能享优惠，还不用我们商家补贴，相当于为我们免费地宣传推介。”

以“建行生活”为平台，建设银行一方面引进商户，一方面吸引线上消费者，通过承接政府消费券的发放和提供平台自身的优惠券，搭建供需桥梁，“撮合”消费活动，形成“政府引导、银行让利、市民参与”的良性消费循环。仅今年1月份，“建行生活”平台新增注册用户284万，平台交易金额27.55亿元；在全国77个城市承接政府消费券金额达5.1亿元，带动消费交易金额达10.3亿元，不断提振服务消费活力。

提升精准性，金融服务不断优化，助力服务消费稳步增长

背街小巷改造成了国潮打卡地，青瓦飞檐的美食街装饰一新，步行街进一步延伸拓宽……安徽合肥庐阳老城焕发新魅力。

“光大银行合肥分行提供的2000万元贷款，加快了我们对庐阳区特色文化街区的改造。”合肥庐阳文化旅游发展集团副总经理张晖介绍，城市更新项目投入大、回收周期长，不了解行业特性、项目情况的机构往往“不敢贷”，光大银行深入调研后，与安徽省文化和旅游厅联合开发专项信贷产品，及时给予了资金支持。

“希望提供更契合我们行业的专业化金融产品”“实现钱找人而不是人找钱，项目就能更快落地”“希望进一步解决轻资产企业缺乏抵押物的问题”……采访当中，服务业经营主体纷纷提出新期盼，希望进一步提升金融服务的精准性和可得性。

曾刚认为，提升产品精准性，金融机构应当进一步细分市场、细分客户群，围绕目标客户的金融需求和风险特征开发设计金融产品，尤其是要加快探索适配于养老、医疗等服务消费的产品。在提升服务可得性方面，曾刚表示：“服务业经营主体中有大量的小微企业、轻资产企业和个体工商户，不少缺乏抵押品，金融机构需要借助金融科技的力量，整合多方数据更好地进行风险识别和评估，减少服务业融资对抵押品的依赖。”

浙江银保监局相关负责人表示，更好推动服务业经营主体发展，要构筑支持合力。“比如引导担保机构等更好发挥作用，为轻资产服务业主体提供融资担保，有效发挥风险缓释作用。还要推动加大与金融同业、政府部门等合作，畅通对接渠道，提供政策咨询、项目对接、投融资合作等一揽子金融服务措施，深化金融与政务、产业、消费联动。”

“从更长期看，支撑服务消费全面复苏、稳步增长，还需要进一步提升居民收入水平。”国家金融与发展实验室文化金融研究中心副主任金巍表示，要进一步丰富金融产品供给，多渠道增加居民安全稳定的财产性收入，改善居民家庭资产负债表，增强居民消费能力。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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