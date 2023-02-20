关 望

税费支持政策不仅推动了企业效益改善，增强了内生动力，也扩大了税源，改善了营商环境。随着各类政策适时推出，会有更多企业爬坡过坎，迈开步子、勇毅前行

国家税务总局近期发布的数据显示，2022年，全国新增减税降费及退税缓税缓费超4.2万亿元。盘点去年以来的一系列税费支持政策，既有阶段性措施，又有制度性安排，既有税率式优惠，又有税基式优惠，多种政策工具有效组合，有力缓解了企业经营压力，增强了市场活力。

实践证明，退税减税降费是助企纾困直接有效的办法，为助力稳住宏观经济大盘发挥了关键作用。过去10年，我国累计新增减税降费和退税缓税缓费超过13万亿元。税费支持政策不仅推动了企业效益改善，增强了内生动力，也扩大了税源，改善了营商环境。在调研采访中，笔者常能听到企业反映“近年来的税费政策减负效果明显”“期待更多税费政策支持企业发展”。

当前，我国经济持续恢复、呈回升态势，但经济发展面临的困难挑战依然不少。在各项政策的接续助力下，部分企业顺利渡过难关、步入正轨，也有一些企业还不够强健，面对未来可能出现的风吹浪打准备不充分。因此，助企纾困解难、为企发展保驾护航，仍是今后政策发力的重点，税费支持仍将是政策工具箱中的良方良策。

一方面，应进一步完善税费支持政策，对现行减税降费、退税缓税等措施，根据实际情况，该延续的延续，该优化的优化。中央经济工作会议提出，“着力扩大国内需求”“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”“依靠创新培育壮大发展新动能”，下一步税费支持政策继续重点围绕扩内需促消费、支持科技创新等内容，为相关产业、相关企业减负担、添活力，释放更多潜能。对于餐饮、零售、文化旅游、交通运输等此前受疫情影响较重的服务业等，也要保持纾困支持力度，扶上马、送一程。

另一方面，需加强财税政策与金融、产业、科技等方面的政策协同，合力提振市场信心。一些政策落实过程中，涉及很多跨领域跨部门跨地区的事项，各地区各部门间紧密协作十分重要。比如，小微企业对资金价格成本、税负高低变动更敏感，抗风险能力又往往较弱，他们更需减税降费、金融信贷、产业帮扶等多类政策合力帮助；助力企业稳岗扩岗，又需要财税政策与就业政策等协同发力。

好政策要落地落细，优质服务同样关键。不断提升退税减税降费政策的实施效果，还要持续提高政策落实的针对性、及时性、实效性，持续优化办税缴费服务，确保该减的减到位、该缓的缓到位、该退的退到位。利用好多种渠道，开展“一对一”政策推送、“点对点”辅导提醒，让企业应知尽知、早知早享。同时，持续升级业务办理系统，加强部门间信息共享，进一步简流程、简材料、简方式，让企业精准快速享受政策红利。办税缴费体验感越来越好，纳税人缴费人的满意度、获得感也会越来越强。

近期，多地围绕提信心、强主体、促发展等方面出台了多种举措，相信随着各类政策适时推出，各项惠企实招落实处、见实效，营商环境“土壤”更加优质，会有更多企业爬坡过坎，迈开步子、勇毅前行。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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