本报记者 喻思南

在湖南湘江新区的湖南省检验检测特色产业园内，无人驾驶零售车在自主巡航。

陈泽国摄（新华社发）

在北京中关村亦庄园，乘客体验“主驾无人、副驾驶配备安全员”的无人驾驶车。

彭子洋摄（新华社发）

党的二十大报告提出：必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，科技界、产业界协同创新、奋勇攻关，在许多科技、产业前沿领域不断突破。从今天起“创新驱动 开辟新领域”栏目陆续推出相关报道，敬请关注。

——编 者

在北京中关村亦庄园，记者体验了一把自动驾驶：打开手机上的“萝卜快跑”应用软件，输入目的地，轻点几下，一辆自动驾驶汽车很快来到身边。进入后座，输入验证码，车辆开始行驶。行驶期间，屏幕上的车辆速度、轨迹和道路环境三维信息等清晰可见。约20分钟后，汽车平稳抵达目的地。

作为汽车智能化、网联化的关键环节，自动驾驶成为全球科技界、产业界竞争的新赛道。从为普通人提供出行代步，到在机场、物流、矿山等垂直领域大显身手，我国自动驾驶技术进入全场景落地阶段，产业活力迸发、前景值得期待。

汽车变“聪明”离不开多项技术协同发力，自动驾驶开辟智能出行赛道

自动驾驶涉及的技术非常多，包括感知、决策、控制等多个系统，其发展是人工智能、5G通信、激光雷达、高精地图等多项技术协同发力的结果，任何一个环节“瘸腿”都跑不好。

以感知为例。感知能力提升，既依赖高性能的元器件，还离不开智能算法和数据分析。近年来，激光雷达的感知距离从150米增加到500米，让自动驾驶车辆“看”得更远。人工智能算法的优化，则对物体的识别更精确，让自动驾驶车辆“看”得更准。

自动驾驶加速推进，以深度学习为代表的人工智能是主要驱动力。百度自动驾驶安全与政策负责人吴琼告诉记者，近年来，智能算法模型不断完善，特别是知识增强大模型的出现，让自动驾驶的判断力和理解力更强。

“自动驾驶兴起还与5G技术密切相关。”中科院自动化研究所研究员王飞跃表示，更快、更稳定的传输，车与车、车与基础设施等连接和信息交互成为可能，这是自动驾驶汽车上路的重要支撑。

安全是自动驾驶落地的关键。“百度科研人员为无人驾驶构建了三层安全体系：单车智能、监控冗余、平行驾驶。”吴琼进一步解释，单车智能主要体现在无人驾驶系统的反应速度高于人类驾驶员，仅为250毫秒。监控冗余系统则好比有两个司机，如果一个司机开小差，另外一个司机能够马上补位。平行驾驶指的是5G云代驾，远程保障无人驾驶系统的安全顺畅运行。

据专家介绍，根据车辆涵盖的功能范围，从L0级到L5级，由低到高，国际上将自动驾驶分为人工驾驶、辅助驾驶、部分自动驾驶、条件自动驾驶、高度自动驾驶和完全自动驾驶6个级别。L4级及以上称为无人驾驶，L3级及以下则为智能辅助驾驶。

今天，借助最新的人工智能、雷达、地理信息等技术，汽车变“聪明”了：不仅能“看”，还没有盲区；有了“智商”，懂得变道和转弯、加速和刹车。准确的判断和决策，助推L4级别及以上的自动驾驶落地成为可能。

自动驾驶开辟智能出行赛道。长远看，无人车具有成本优势，高级别自动驾驶商业出行业务前景广阔。当前，在这一全球新赛道上，我国占据领先位置。

与互联网、人工智能、信息通信等深度融合，正加速迈入智能网联新时代

嘉善祥符荡科创绿谷，无人中巴在站点之间往返，为乘客提供了公共出行的新选择；上汽通用五菱柳州生产基地，沿着规划的线路，数十台无人物流车正为不同生产车间配货。

在公开道路上，完全自动驾驶大规模落地条件还有待完善，但在一些特定场景，自动驾驶技术正施展拳脚：在机场、港口等相对封闭的环境，无人车开始承担起繁重的运输任务；在矿区等作业条件恶劣的场景，远程无人驾驶行进自如。

随着制造业人力和管理成本的上升，自动化、无人化的价值越发凸显。“与实体经济融合，自动驾驶能帮助制造业降本增效，提高产业竞争力。”驭势科技联合创始人吴甘沙说，自动驾驶的深入应用将助力我国建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国。

专家指出，自动驾驶汽车正与互联网、人工智能、信息通信等行业深度融合，加速迈入智能网联新时代。

“我们可以将车连成一张网，每辆车就是一个智能终端，是整体网络架构下的一个端点。”成都高新区新经济产业局陈超表示，随着汽车智能化、网联化的发展，汽车不再是单纯的工业品，而是兼具消费属性的智能产品。

我国正抢抓机遇，加速布局智能网联汽车产业。

北京将智能网联汽车产业纳入重点发展的特色优势产业，到2025年汽车产业产值力争突破7000亿元；

上海出台加快智能网联汽车创新发展实施方案，设定2025年初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系，产业规模力争达到5000亿元；

在成都，依托电子信息产业基础，成都高新区率先瞄准车载智能系统产业新赛道发力，打造中国智车谷。

“成都自动驾驶已经跑步入场。”陈超介绍，去年2月，他们正式发放了第一批智能网联汽车道路测试车辆行驶号牌。在成都高新区新川创新科技园，率先建成全省首个智能驾驶示范场景，形成了研发、测试、示范体系化的智能网联汽车发展环境。

技术创新方面，我国率先提出“人、车、路、云”一体化的智能网联汽车系统。不同于一些国家侧重单车智能路径，我国智能网联汽车是单车自动驾驶与网联式汽车融为一体的新产品、新模式、新生态，走出了一条独特的路径。

智能网联的发展，与汽车电动化息息相关。业界专家表示，搭建智能网联产业体系，电动汽车具有天然的优势。在汽车电动化时代，我国的电池、电驱动技术步入世界前列，新能源汽车在全球竞争中已赢得先机。充分发挥好这一优势，将有助于更好把握智能网联汽车产业的新机遇。

技术创新、政策创新持续发力，助力自动驾驶快速发展

“自动驾驶落地程度，取决于政策创新高度。”吴琼认为。

我国较早探索支持无人驾驶的政策体系。2017年12月，北京市对自动驾驶车辆在开放公路的测试工作提出了管理规范，成为我国首个正式允许自动驾驶车辆上路测试的城市。

之后，我国密集出台了一系列支持措施，既有国家层面的产业发展规划，又有地方配套的细致管理办法。

业内专家表示，随着自动驾驶的快速发展，依旧有一些亟待解决的问题：比如人车共驾过程中驾驶员的定义、自动驾驶事故的责任划分等。

科技创新离不开制度创新。据吴琼介绍，我国自动驾驶技术和应用已处于世界前列，要保持领先态势，还需持续的政策创新护航。

从技术层面看，硬件上，自动控制器、传感器性能还待提升；软件上，相关算法还有优化空间。同时，还需不断积累真实场景中的路测数据，提高自动驾驶对极端场景的适应性。

“夜间在复杂地形行驶，以及碰到暴雨、大雪、浓雾等恶劣天气时，自动驾驶系统的判断、决策能力还存在短板。解决这些难题，需要从大量的真实路况环境中学习。”吴琼说。

在智能网联汽车层面，我国仍有部分基础技术及器件受制于人，在操作系统、车载芯片等产业链的关键环节存在“卡脖子”风险。专家建议，应利用市场规模优势，集中力量协同攻关，把关键核心技术掌握在自己手中。

从政策层面看，专家们建议，在保证安全前提下，开放更多无人驾驶测试、示范与运营试点环境，以更多的有效数据促进技术成熟；从国家层面研究自动驾驶汽车规模化商用、无人化的规则，为相关产业发展打下基础。

“过去10年，从政策支持到法规保障、从技术创新到产业协同，在自动驾驶领域，形成了创新合力，在这条新赛道上占据了有利身位。”吴琼表示，面向未来，我们有基础、有条件、有信心继续突破，迈向自动驾驶“智高点”。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 19 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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