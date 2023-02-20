吴月辉

我们要关注如何保障人工智能的安全使用，实现人工智能良性健康发展，更好地去为人类生产生活和社会发展服务

近年来，随着人工智能技术和产业生态日渐完善，相关应用场景正加速落地。在享受人工智能技术带来便利的同时，人们不免担忧：未来，人工智能会和人类抢“饭碗”吗？

这样的担忧有一定道理。回看科技史，划时代的科技成果往往引发人们生活方式的改变，人工智能的确会对就业造成一定冲击，尤其是那些需要重复性和精确性的职业。但若从长远来看，就会发现，所有重大的科技革命无一例外地都最终成为人类发展的加速器，促进了人的生活品质提高。每一项新技术的出现，都会同时制造出足够多的新的就业机会。马车被汽车取代就是一个非常典型的例子。当年，汽车开始进入大城市并逐渐普及的过程中，曾经在数百年的时间里充当出行工具的马车，面临着“下岗”威胁。但后来的事实证明，新兴起的汽车行业拥有比传统马车行业多出数千倍甚至数万倍的产值和工作机会。

相比人类智慧，人工智能在一些方面有很大优势。比如，在数值计算，图形、语音、生物特征、行为姿态等方面的识别，甚至更加复杂的预测推理任务方面，人工智能都有超越人脑的表现。然而，电脑与人脑毕竟有着机械性与生命灵性的本质区别，目前的人工智能技术还无法实现与人脑情感、意志、心态、情绪、经验等方面的自然交互，也很难应对具有显著人类主观意识影响的社会文化和意识领域的各类问题。此外，个性化是人类文学艺术创作的生命，而已有电脑创作系统尚无个性可言，只不过是对已有艺术作品的模仿、复制与重组。

所以，人工智能技术只是人类智慧创造的一种新型工具，它有助于人类更快做出突破，提高我们应对那些亟待解决的全球性难题的能力。

在现阶段，相比担忧“会不会被人工智能取代”，我们更要关注的是如何保障人工智能的安全使用，推动人工智能的良性健康发展，更好地去为人类生产生活和社会发展服务。

科技是把双刃剑。人工智能作为一种具有开放性技术，在改变人类生产生活方式的同时，也不可避免地带来许多潜在风险、社会问题。比如，在众多的人工智能应用中，海量的个人数据被采集、挖掘、利用；人工智能系统的责任该如何界定和追究……这些都是亟须规范和解决的难题。

可以预见的是，随着人工智能技术的不断快速发展和更新迭代，新问题也会随之而来，人工智能“安全、可靠、可控”的良性发展任重道远。对于人工智能风险、挑战的应对防范，需要各界共同努力，尽快提出具有针对性、前瞻性的应对策略，加强对人工智能发展的科学引导。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 19 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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