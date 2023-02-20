本报记者 窦 皓

机器视觉是工业制造的“眼睛”。在国内，不少汽车生产厂家使用的机器视觉设备都来自浙江杭州滨江的“隐形冠军”企业——易思维科技。“我们的传感器，相当于给工业机器人装上‘眼睛’和具备视觉判断能力的‘大脑’。”易思维科技创始人郭寅说。

汽车生产线上，许多装有“眼睛”的机械手臂正在待命，一辆刚刚结束喷漆操作的汽车驶入车间。检测、打磨、抛光……在机械臂来回伸缩摆动之间，漆身变得越加光滑亮泽——这一切都在程序的设定下自动完成。

发现漆身缺陷，过去依赖经验丰富的老师傅，通过眼看手摸做出标记。如今机械臂上的漆面视觉检测传感器，可检测比头发丝更细微的缺陷，既精准又高效。

挡风玻璃安装是否准确到位？门间缝隙及表面平整度是否达标？一辆车由许多个零件拼装而成，生产线上携带易思维传感器的工业机器人，可代替人工完成识别、测量、定位、检测等工作，确保每一辆车下线时质量可靠。

长期以来，工业视觉技术被国外品牌垄断。由于进口设备价格高昂等原因，国内汽车制造领域机器视觉的普及程度比较低。2016年，郭寅与来自天津大学的师兄弟们走出实验室，组建初创团队，创立易思维科技，锚定汽车制造视觉检测新赛道。

起初，团队专攻机器视觉，对汽车制造领域生产工艺并不精通。后来以机器视觉技术助推国内汽车制造领域智能化升级为目标，团队成员共同努力，很快补齐了短板。

“视觉检测技术原理清晰，但由于工业制造环境较为复杂，应用落地并不容易。”该公司研发中心负责人介绍，面对实际生产照明、电磁等多种干扰，视觉检测往往可靠性低、实时性差、适应性弱。迎难而上，团队从基础研发做起，花费数年时间，解决了现场环境下视觉检测系统的高稳定性、强适应性和高精度问题，让“眼睛”和“大脑”在复杂环境中协调一致。

如今，团队成员不仅精通机器视觉，还成了汽车行业的专家。在参与汽车制造的过程中，团队逐渐挖掘出更多的应用场景，先后研制出包括测量、引导、检测、识别在内的4大类、10余种成套工业视觉检测装备。突破各项技术难题后，团队整合各类技术，形成了高现场可靠性、高工艺匹配性、高应用灵活性的视觉检测系列技术，建立了制造现场综合几何信息感知成套技术体系。

目前，易思维科技走进200余个整车厂，团队从最初的十几人增加至400余人。在机器视觉领域，看中杭州滨江的全产业链的良好生态，公司将总部从天津迁到这里。经过数年深耕，易思维科技逐渐在行业内站稳脚跟，开始将目光投向了新的赛道——轨道交通运营维护端的机器视觉应用。

在易思维科技厂房的一角，承力索、接触网、铁轨等组成的一段长约50米的仿真高铁轨道线路上，科研人员正在做产品测试。郭寅介绍，未来，传感器装在火车上，可以对沿线的轨道隧道进行检测；架在铁轨旁，可对车体上的一些关键零部件进行检测，让运维检测更加智能可靠。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 19 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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