本报记者 邱海峰

近年来，新疆塔城地区不断培育外贸发展优势，提升通关效率，持续优化营商环境，推动口岸贸易高质量发展。图为出口中亚国家的卡车在巴克图口岸等候出境。

新华社记者 胡虎虎摄

2月16日至17日，首届“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛在山东省青岛市举行。本次论坛以“互利共赢，携手推进区域经济高质量发展”为主题，由国家发展和改革委员会、山东省人民政府共同主办。论坛上发布的数据显示，2022年，中国与中亚五国双边贸易额同比增长约40%，中国已成为中亚五国重要的经贸合作伙伴之一。

直接投资继续保持平稳

本届论坛期间，中国同中亚各国产业投资等方面合作成绩受关注。国家发展改革委副主任林念修介绍，2022年，中国与中亚五国双边贸易额达到约702亿美元，比建交时增长了约100倍，直接投资继续保持平稳，有效提升了区域产业链供应链韧性，有力促进了区域经济发展。

中亚地区是“一带一路”的首倡之地。近年来，共建“一带一路”倡议在中亚地区开花结果，中国同中亚国家合作取得一系列新成就。

吉尔吉斯共和国驻华大使馆二等秘书别克博耶夫·丹尼尔介绍，中国和吉尔吉斯斯坦在能源领域的合作发展迅速。2017年，在中资支持下，吉尔吉斯斯坦启动了比什凯克热电厂的现代化改造项目，共同改造了总计300兆瓦的2台发电机组。同时中资企业还在吉尔吉斯斯坦建设了风电站，并探讨共同建设太阳能电站的项目。

此外，中国—中亚天然气管道是世界上最长的天然气管道，截至2022年6月累计对华输气超4000亿立方米；中哈霍尔果斯国际边境合作中心与中哈连云港物流合作基地成功建成，打开了中亚国家通向太平洋的大门；中吉乌公路正式通车，成为跨越高山、畅通无阻的国际运输大动脉。

林念修表示，随着共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，中国与中亚五国间的深层次交流合作不断加强。

31个优秀合作成果案例发布

为期两天的论坛上，中亚五国驻华使馆、中外企业等近300名代表围绕工业互联网、能源、国际农业等议题进行洽谈交流，见证了多项成果诞生。

2月17日，在国际农业合作分论坛上，上合农业产业发展联盟正式启动。该联盟由乌兹别克斯坦工商会、中国农业机械流通协会等30余家首批中外商协会、企业发起成立，旨在拓展中国与中亚五国市场空间，在农业基地、农业新技术、新品种、新业态等方面加强合作。

“我们将充分借助上合示范区国际物流、现代贸易等发展优势和平台优势，加强与中亚五国农业产业链上下游配套合作，实现农业互联互通和优势互补，促进中国与中亚五国间农业产业良性发展。”青岛国信粮食产业发展有限公司董事长陈咏姮表示。

在能源合作分论坛上，青岛国际能源交易中心正式揭牌运营，助力推动中国与中亚五国及“一带一路”沿线国家能源合作。上合示范区管委会副主任张栋介绍，青岛国际能源交易中心试运营以来，推动商流、物流、信息流和资金流加速集聚，提升交易和流通效率，降低交易和物流成本，初步形成规模效应。截至2022年底，青岛国际能源交易中心会员企业累计开户61家。

论坛期间，中国和中亚五国还共同发布了《“中国+中亚五国”产业与投资合作青岛倡议》，并推选了31个优秀合作成果案例。

推动重点产业互利合作

谈及未来合作，国家发展改革委外资司副司长张建华认为，当前，中国同中亚五国均积极融入全球分工。本次论坛的举办有助于挖掘区域产业投资潜力，增强区域经济韧性，共谋深化合作和发展之道，为中国—中亚命运共同体建设作出积极贡献。

“在农业、数字经济、物流以及科技等方面，我们可以深化合作，这是两国经贸发展的潜力。”乌兹别克斯坦工商会驻华代表苏莱马诺夫·贾姆希德说。

哈萨克斯坦国家粮食贸易集团股份公司北京代表处首席代表爱珍表示，中国是哈萨克斯坦重要的贸易伙伴和战略伙伴之一，与中国加深合作是该国的重要方向。“近年来，双边农产品进出口贸易额不断增长，我们还有很大空间和潜力进一步加强双边农业合作。”

林念修表示，中方愿同中亚五国一道，围绕落实各国元首达成的重要共识，继续秉持共商、共建、共享原则，推动共建“一带一路”倡议同中亚五国发展战略对接，持续深化政策沟通协调，扎实推进基础设施互联互通，有效推动重点产业互利合作，创新开展数字经济合作，为区域经济高质量发展注入新动能。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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