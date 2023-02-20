本报记者 杨俊峰

在陕西省西安市灞桥区一小区内，外卖员将商品递给顾客。

邹竞一摄（新华社发）

方便快捷、价格优惠、种类丰富……以网络购物、直播带货、在线外卖等为代表的数字消费新业态、新模式，成为社会大众特别是年轻人喜爱的消费方式。如何进一步规范网络购物秩序，提高网售商品及服务质量，成为许多消费者关注的话题。中共中央、国务院日前印发《质量强国建设纲要》，提出“促进网络购物、移动支付等新模式规范有序发展”“强化网络平台销售商品质量监管，健全跨地区跨行业监管协调联动机制，推进线上线下一体化监管”。专家认为，《质量强国建设纲要》的印发，意味着中国正实施消费品质量提升行动，促进定制、体验、智能、时尚等新型消费提质扩容，满足多样化、多层级消费需求。

“中国制造”销海外

前几年，有中国游客到国外旅游时会顺便购买电饭煲。如今，同类商品国产品牌的质量已大大提升。中国的家电企业纷纷推出电饭煲的高端产品远销海外。小小电饭煲的变化，是中国制造提质升级的一个缩影，折射出建设质量强国的铿锵步伐。

以“新国货”为代表的消费品牌不断涌现。抖音电商日前发布的《2022抖音电商国货发展年度报告》显示，2022年抖音电商上的国货品牌销量同比增长110%，其中老字号品牌销量同比增长156%，新锐品牌销量同比增长84%。

专家认为，包含新国货在内的各类品牌，已经成为中国消费市场提质升级的重要引擎。随着消费者物质需求从“有没有”转向“好不好”，高品质、高附加值、高技术的商品需求明显增多。

在互联网平台助推产品质量升级的同时，还有一些行业规范方面的问题需要解决。例如，有网友通过某电商直播平台购物，在收货时遇到产品“以次充好”的骗局，想要维权却遭到商家的推诿。

专家认为，在平台企业提供服务与产品过程中，相关问题在一定程度上损害了消费者权益。推动平台经济规范健康持续发展，需要健全完善规则制度，及时弥补规则空白和漏洞，并提升监管能力和水平，实现全链条监管。

2022年底，国家市场监管总局等部门联合发布《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》，提出督促平台企业强化平台销售和直播带货产品的质量管控和追溯，依法承担商品和服务质量保证、食品安全保障等责任，切实维护用户个人信息权益及隐私权。专家认为，这将有利于提升平台企业的发展质量，进一步激发数字经济的内生活力。

无忧售后更安心

网络订餐日趋红火，与此相伴而生的问题也开始显现。当消费者在权益遭受损害时，时常会因为难以确定外卖平台是否应对此承担责任而陷入迷茫。

对此，最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理食品安全民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（一）》明确规定电商平台应承担责任，把好网购食品安全关；“黑作坊”食品的生产者和经营者都要承担惩罚性赔偿责任。

有专家认为，实行网购食品电商平台承担赔偿责任制度意义重大，有利于加强网络订餐食品安全监管，不让网络订餐平台成为“黑暗料理”的避风港，让消费者大胆消费、放心消费，促进网购市场健康有序发展。

对于外卖平台而言，加强自身合法合规经营也是应有之义。为扎实推进食品安全放心工程建设，稳步提升餐饮业质量安全水平，外卖平台升级原有食品安全保障措施，整合放心商家、安心食材、明厨亮灶、密封配送、准时送达、无忧售后等多项标准形成服务标准体系，旨在为消费者营造更加放心安全的消费环境，进而提振消费信心，助力餐饮行业全面复苏。

在一家外卖平台负责客户服务的刘伟正认为，商户使用的食材应从商场、超市、电商平台、农贸市场等正规渠道购买，并保留至少30天的发票、收据、进货清单等购买凭证，其中，肉类还应索取检验检疫合格证明，确保食品来源可追溯。食材质量应符合国家标准或行业标准，进口食材应具备出入境检验检疫证书。

常态监测不可少

强化网络平台销售商品质量监管，中国一直在行动。国家网信办、国家税务总局、国家市场监督管理总局2022年3月印发《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》，提出加强网络直播销售产品质量安全监管，网络直播发布者、网络直播服务机构严禁利用网络直播平台销售假冒伪劣产品；不得在知道或者应当知道直播带货委托方或其他第三方存在违法违规或高风险行为的情况下，仍为其推广、引流；不得通过造谣、虚假营销宣传、自我打赏等方式吸引流量、炒作热度，诱导消费者打赏和购买商品。

各地政府也在持续响应。广东省市场监管局曾约谈十余家电商平台，并在督促各电商平台开展网售产品质量安全自查整治的基础上，发布实施《网络交易平台产品质量信息展示管控规范》团体标准。该标准解决网售产品普遍存在的厂名厂址、产品标准、商标、生产许可等基础性产品信息展示不规范不健全等问题，指引电商平台经营者更好履行产品质量安全监督和保护消费者权益职责，更好促进网络交易持续健康有序发展，具有较强的科学性和可操作性。

此外，在甘肃省定西市，安定区市场监督管理局统筹协调网络市场监管工作，强化常态化数据检测，坚持网监专员每日进行网上监测，重点加强对辖区内网站、网店、微店、直播带货等网络交易与广告宣传行为的监测、监管。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经