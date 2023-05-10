深圳世界之窗。

邮储银行北京分行开展“1分钱乘地铁”活动。

恒洁卫浴全新门店。

vivo全球总部。

杭州物产中大元通电缆有限公司的特种线缆车间。兴业银行杭州分行为物产集团旗下多家线缆企业提供授信，支持企业发展。

华侨城集团——

深化品牌建设 添彩美好生活

本报记者 王 洲

刚刚过去的“五一”假期，华侨城旗下的欢乐谷连锁主题公园、襄阳奇幻度假区、深圳欢乐海岸等文旅项目以创新产品和优质服务，更好地满足人们消费升级和提升生活品质的需求，助力消费回暖。5天时间，华侨城景区共计接待游客596万人次，按可比口径较去年增长148%，恢复速度大幅领跑行业。

多年来，华侨城深耕主业，不断提升专业能力，持续深化品牌建设，为高质量发展聚势赋能。

锚定高质量发展目标，华侨城坚持供给侧结构性改革，加快推进“两核三维多点”旅游业务新发展格局：欢乐谷品牌成立25周年，深圳欢乐谷迷你世界·冒险山项目预计今年暑期建成开放；成都欢乐谷与腾讯音乐娱乐集团签署合作协议，致力于为游客提供多维度旅游消费体验；华侨城旅发集团与山西省永济市人民政府共同推进相关景区5A创建和提升规划；北京欢乐谷七期、南京欢乐滨江等项目的建设工作有序推进……2023年一季度，华侨城主题公园游客接待量、营业收入较2019年同期均有较大增长，多家主题公园关键经营指标全面超越历史同期最优值；华侨城在滇景区共接待游客616万人次，比2022年同期增长219%，旅游收入已恢复至2019年同期水平。

党的二十大报告提出：“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。”作为获评“全国文化企业30强”和“中国旅游集团20强”的企业，华侨城不断推动文旅融合向更广范围、更深层次、更高水平发展。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，华侨城争当中华优秀传统文化“走出去”的排头兵和传播者，位于柬埔寨的中柬文化创意园将于年内开业，大型舞蹈史诗剧目《吴哥的微笑》也将同时升级迎客，积极打造集演艺、博物馆、文化交流于一体的文旅整合示范项目。

未来，华侨城集团将踔厉奋发、笃行不怠，坚定发展信心，深化改革创新，持续擦亮“优质生活创想家”金字招牌，朝着建设具有全球竞争力的世界一流企业的目标不断奋进。

恒洁集团——

秉持专业实力 升级品质服务

本报记者 刘书文

近日，卫浴行业著名品牌恒洁推出全新品牌主张“选品质，就是选生活”，引导企业品牌从“卫浴好物”向“品质生活”转变。此次是恒洁继2017年品牌全方位升级之后的再度升级，通过全新的品牌主张深化对“品质”的理解，在坚持产品和服务品质至上的同时，表达对品质生活的追求。

自1998年创立至今，恒洁坚持专注于卫浴产品的研发与生产，并实现了产品、品牌、门店、渠道、传播等各个层面的快速发展，以专注品质的卫浴新国货品牌形象，通过提供高品质的产品和服务，为千千万万个中国家庭带来品质美好生活。

恒洁不仅以智能一体机产品、定制浴室柜、超旋风节水坐便器等标杆产品满足中国家庭品质生活需求，也依托新颖的营销方式，打造“新国货”卫浴品牌，赢得消费者的认可。目前，恒洁在各地设有3000多家品牌专卖店以及高效的立体渠道，为消费者提供全程无忧的品质服务。

超千项国家专利、全品类研发创新中心，总面积大于6000平方米的恒洁实验室……在创新研发的路上，恒洁加强自主创新力度，聚焦产品研发，不断将智能科技应用于产品中。

随着消费升级，恒洁以智能卫浴为抓手，进一步推动卫浴空间全品类产品品质升级。在品牌升级的同时，恒洁也将为消费者提供“全卫空间解决方案”，切实为中国家庭带来更有品质的消费体验。

以技术产品为基石，恒洁全面推进高品质服务体系建设。通过完善的客户关怀系统为消费者提供7×24小时人工在线服务；在400多个城市设立3000多个服务网点、推出“恒洁智能坐便器整机6年质保”服务，让消费者放心购买；针对消费者对卫生间升级改造的需求，2021年，恒洁推出“恒洁闪装”创新服务解决方案，其中“3小时快速全卫换装+8大免费服务”成为恒洁高品质服务的新亮点。

去年，恒洁还与重庆新华书城合作进行书店空间改造，将“环保健康”“可持续理念”落实到每一个细节，全方位守护公共卫生空间的品质。坚持以高品质产品为导向，以消费者需求为中心，通过产品研发和渠道创新，恒洁始终努力打造行业领先的“品质生活方式”品牌。

兴业银行——

加快数字转型 促进经济发展

本报记者 宋静思

2023年初，通过福建省级科技特派员推荐，尤溪久泰现代农业发展有限公司从兴业银行三明分行获“科特派”金融服务专案300万元信用融资，解了燃眉之急。

兴业银行探索“金融+科特派”服务新模式，推出“科特派”金融服务专案。目前“科特派”金融服务专案在福建已投放超过3亿元。

近年来，兴业银行加快推进“数字兴业”，促进“科技—产业—金融”良性循环，推动实体经济高质量发展。

针对科创企业轻资产、高成长、高风险等特点，兴业银行创新推出“技术流”授信评价体系，将数据作为企业的“第四张报表”，依据数据资产评价企业，对企业科技人才、知识产权和科技创新实力等实现精准量化识别，将技术“软实力”转化为融资“硬指标”。

数据是数字经济的重要生产要素，兴业银行将加快推进数据价值化作为服务数字经济发展的关键。去年第五届数字中国建设峰会前夕，兴业银行升级兴业普惠、兴业管家、兴业生活、钱大掌柜、银银平台“五大线上品牌”，实现互联互通，将金融服务融入更多生产生活场景，让大数据转化为生产力。

以兴业普惠平台为例，该平台面向小微企业和“三农”等普惠客户，以线上融资为重点，通过缓解银企信息不对称、业务“线上办”等措施，为中小微企业、个体工商户等提供涵盖“金融+非金融”的综合服务。2022年，兴业普惠平台累计解决融资需求3.39万笔，金额1005.81亿元。

作为第十家数字人民币运营机构，兴业银行积极参与“数字中国”新基建，成功上线数字人民币“钱包”，积极拓展数字人民币在批发零售、餐饮文旅、政务缴费等领域应用场景，在试点城市热门商户商圈推出“数惠民生、焕新消费”“妆备焕新”等数字人民币消费优惠活动，上线港澳台同胞数字人民币“钱包”业务，有效推进数字人民币试点工作扩面增量。同时发挥同业金融优势，为中小银行提供数字人民币2.5层建设服务，让更多企业和群众感受到数字人民币的便利。

邮储银行北京分行——

践行金融惠民 助力绿色出行

本报记者 赵梦阳

近日，邮储银行北京分行携手“亿通行”APP推出“1分钱乘地铁”的出行系列优惠活动——从今年4月6日到12月31日，乘客使用“亿通行”APP，并绑定邮储银行信用卡，在过闸时扫码支付即可享受优惠，活动期内最高可优惠1000元。邮储银行北京分行用实实在在的服务举措，助力首都群众绿色低碳、便捷优惠出行。

邮储银行北京分行党委书记周颖辉表示，“1分钱乘地铁”活动既是助力实现“双碳”目标的生动实践，也是邮储银行北京分行助力恢复和扩大消费、提振市场信心的务实举措。截至2022年末，邮储银行北京分行绿色贷款余额594.8亿元，占各项贷款比重29.15%。

消费事关千家万户，邮储银行北京分行为营造消费氛围、释放消费潜力、助力实体经济稳步增长贡献金融力量。据介绍，除“1分钱乘地铁”外，邮储银行北京分行还开展信用卡系列消费满减优惠活动，将实惠便利送给更多首都群众。推出“乡村加邮购车季”活动，开展消费信贷优惠活动，满足首都群众个性化、多样化消费需求，让消费“热”起来。

为满足首都群众购房需求，邮储银行北京分行在住房按揭贷款的审批效率、额度倾斜等方面给予优先保障，为购房客户提供一站式服务。积极推进“带押过户”模式落地，便利居民住房交易，降低交易成本。

邮储银行北京分行还持续优化金融服务，推动餐饮业发展。根据餐饮企业的经营实际提供智慧点餐、收单数币结算、代发工资等服务。

作为数字人民币运营机构，邮储银行北京分行顺应数字化经济发展趋势，加速拓展数字人民币应用场景，给消费者带来便利。因地制宜完善个人养老金账户开立、信用卡、手机银行等一揽子金融服务，打出优质金融产品叠加高效服务能力的“组合拳”。

针对新市民群体在重点领域的金融需求，邮储银行北京分行连续推出新市民“U+卡”、美团骑手卡、“新市民亲情暖心钱包”等服务，成立“新市民服务中心”，切实提高新市民金融服务的可得性和便利性。

vivo——

坚持品牌创新 牢记社会责任

本报记者 吴 姗

在手机日益智能化的历程中，作为中国智能手机著名品牌之一，vivo在科研创新和市场竞争日趋激烈、产业链与价值链加速重构的当下，坚持品牌创新和科技创新，让创新流淌在企业“基因”中。

一直以来，vivo专注于“用户导向型创新”和“底层研发”，坚持自主研发和联合研发相结合，将芯片作为支撑影像、操作系统、性能等“长赛道”的支点，为vivo打造高端产品建立了坚实的基础。

自2020年起，围绕“用户导向”，vivo选择了影像、设计、系统和性能4条重点“长赛道”。其中，vivo自主研发的专业影像芯片V1、V1+和V2，不仅让更多人关注到了vivo的创新研发实力，还让vivo在移动影像领域进入硬件级算法时代；操作系统OriginOS 3凭借底层技术的自主研发，给用户提供了更流畅便捷的体验。OriginOS 3实现了手机运行高负荷应用的同时，能够分给前台应用更多的资源，缓解卡顿问题。

这些创新举措，让vivo确立了“高端化战略”作为品牌工作的重点，从vivo X Fold高端商务旗舰，到vivo X Fold+折叠屏产品，再到大折叠屏手机vivo X Fold2和小折叠屏手机vivo X Flip， 每一个新产品的推出，vivo都得到了消费者的认可。

“永远保持平常心，坚持做正确的事，力求把事情做正确”是vivo多年来一直坚持的价值观。自vivo创立以来，打造健康长久的科技品牌便成为公司基因。

从2022年开始，vivo每年发布一次《vivo可持续发展报告》，向全社会传递“科技照亮美好未来”的可持续发展理念，推动“科技共享”“绿色共生”“价值共创”“社会共益”4方面的实践落地生根。具体举措包括面向听障用户的“声声有息”公益计划和环保领域的“国家公园守护行动”，2022年7月，vivo又启动了“童画未来公益计划”，致力于推动美育发展，助力乡村振兴。

vivo的发展历程，彰显中国科技企业不忘初心使命、牢记社会责任，积极运用自身发展的能力，将之转化为对社会和公众更广泛、更有益的服务，满足人民群众对美好生活的向往。

本版图片均为资料图片

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经