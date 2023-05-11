五粮液集团东大门。

中国家电及消费电子博览会海信展台。

位于重庆沙坪坝区的赛力斯总部。

万事利丝绸智能智造园区。

度小满北京总部。

同兴环保承建项目。

以新发展理念推进品牌提档升级

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长 曾从钦

品牌是高质量发展的重要象征，加强品牌建设是满足人民美好生活需要的重要途径。我们必须牢牢把握高质量发展这个首要任务，以新发展理念推进品牌提档升级，以新品牌实践赋能企业迈向一流，以新发展成果服务人民品质生活。

品牌创建是一个系统工程、长期工程，必须高标准谋划、全方位统筹、高水平推进。面对新时代品牌建设的新要求、新任务，必须更加完整、准确、全面贯彻新发展理念，久久为功促进品牌建设高质量可持续发展。

五粮液坚持以品质体系建设为本、以文化体系建设为魂、以产品体系建设为要、以营销体系建设为纲、以产业生态体系建设为基，把品牌摆在更加突出和重要的战略地位，不断强化品牌个性和品牌张力，持续提升品牌影响和品牌价值。

品牌是企业核心竞争力的重要体现，也是企业走向世界的名片。建设世界一流企业，品牌卓著既是必然要求，也是必由之路。五粮液以文化赋能品牌建设实践，以坚定的自信、开放的姿态、务实的行动，持续弘扬“和美五粮”理念，努力做好中国白酒文化的传播者和世界酒文化交流的联结者，不断引领中国白酒向世界产业链、创新链、价值链高端迈进。

满足人民日益增长的美好生活需要是企业发展和品牌建设的奋斗目标和最终目的，要始终践行以人民为中心的发展思想，把发展成果不断转换为生活品质。作为与人们生活息息相关的经营主体，五粮液始终遵循“种、酿、选、陈、调”美酒五字诀，匠心酿好每一滴美酒，为美好生活供给卓越产品；始终坚持生态优先、绿色发展，协同推进扩绿、节能、减污、降碳，为人与自然和谐共生奉献绿色智慧；始终将使命担当和社会责任牢牢记在心上、时时抓在手上，持续推动产业链融通、引领产业集群打造、助力乡村振兴，为经济社会进步、发展成果共享贡献企业力量。

持之以恒为消费者提供高品质服务

海信集团控股股份有限公司董事长、总裁 贾少谦

中国企业迈向世界一流，做精做久品牌力是必然之路。近年来海信以品牌建设引领高质量发展，将产品向高端转型，产业链向高技术延伸，产业架构向高科技转移，扎实推进全球化品牌建设。海信将以“内驱”牵引高质量增长，充分抓住制造高端升级、全球化产业结构调整的机遇，持之以恒地为消费者提供高品质的产品和服务，释放品牌新力量，助力品质新生活。

坚持创新领先，高端产业和产业高端并举，赢得国际话语权。企业是科技创新的主体。海信始终把科技创新摆在高质量发展的关键位置，鼓励技术人员勇闯“无人区”，对前瞻性技术、关键技术和技术难点进行研究，专注打造垂直产业链的综合创新能力。面对行业竞争新常态，海信用技术创新形成更高质量产品和服务的有效供给，带动新需求，形成新优势。与此同时，海信将产业链向高技术延伸，产业架构向高科技转移，在集成电路、新型显示、虚拟现实、人工智能等战略性新兴产业和未来产业重点突破。

坚持高质量和高品质，筑牢品牌全球化底气。质量是海信的生命。在用户看不见的地方，我们更要下硬功夫。海信自主研发的激光电视在开发过程中，部分零件开关测试时间跨度达到两年，有的零件开关机次数累计高达90万次。海信人对质量的坚守，已经让“质量”成为海信产品最鲜明的底色，成为海信品牌的首要竞争力。

坚持自有品牌建设，强化企业发展韧性。在国际化的征程上，海信更是始终坚持自主品牌出海。品牌力的持续提升，让海信的发展更具韧性。除了海信母品牌的提升，海信旗下的其余品牌也同样显著突破，收购的老品牌重新焕发活力，新创立的年轻品牌赢得市场认可。

做精做久品牌力，本质上是对长期发展的坚持，它带来了系统化、结构化、可持续的增长，带来了应对各种不确定性和挑战的抗风险能力。海信将继续以品牌建设为重要抓手，推进建成具有全球竞争力的世界一流企业。

用技术创新构建高端智慧出行生活

赛力斯汽车董事长 张兴海

如今，汽车行业的“数智化”正重塑人们的生活方式。作为一家深耕技术创新的科技型制造企业，赛力斯汽车始终坚持创新驱动，致力于推进传统汽车向智能汽车、传统制造向智能制造转型升级，以创新产品力为用户构建高端智慧生活。

在创新产品研发领域，赛力斯汽车积极应用数智化技术，陆续推出了纯电、增程式等多技术路径的智能化新能源汽车解决方案，设计推出的AITO问界系列车型销量累计10万辆。同时，赛力斯汽车着力推动智能软硬件一体化研发工作，包括“全栈自研+系统整合”两大能力，涵盖智能车控、智能电控、智能座舱、智能网联、智能驾驶等五大整车功能域。

基于自身智能制造能力，赛力斯汽车还培育研发了超级电驱智能技术平台，在技术层面实现了对第三代增程器、驱动技术、智能控制等方面的全面进化，满足了用户低能耗、长续航、高性能的驾乘需求。为了更好的用户出行体验，赛力斯汽车构建了有效的机器视觉交通解决方案，极大程度提升了车辆的运维效率。

赛力斯汽车还依托自主创新能力，运用数字孪生技术搭建智能化生产基地，致力于打造“中国领先·世界一流”的智慧工厂。赛力斯智慧工厂拥有冲压、焊装、涂装、总装车间，超1000台机器人协同运作，关键工序100%自动化且24小时全时在线检测，有效降低人力成本的同时，进一步提升生产效率和保障产品品质。

一直以来，赛力斯汽车坚持绿色低碳长期主义，秉承“推动汽车能源变革，创享智慧移动生活”的使命，将绿色环保理念融入产品全生命周期，涵盖设计、生产、物流和回收等环节，推动绿色发展，实现低碳化发展。

全心全意为用户服务，是赛力斯高质量发展的“锚”。造车20年，赛力斯汽车的用户服务经历了从“售后维修”到“被动服务转变为主动服务”，再到响应时代趋势的“软件定义汽车”的转变，但历久不变的是坚定践行全心全意为用户服务的理念。

借力人工智能开拓丝绸产业新赛道

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事长 李建华

在绵延数千年的传承中，丝绸始终在创新中发展，在发展中创新，不断满足人们对美好生活的向往与追求。

当前，人工智能引领时代潮流。传统丝绸如何借力人工智能开拓新赛道，万事利已经开启了大量的探索实践。近日，万事利发布了基于AIGC（人工智能生成内容）技术的高端个性化丝巾定制品牌“喜马东方”，围绕多样化的消费场景需求，给予消费者独特丰富的丝巾定制体验。

“喜马东方”是万事利AIGC实验室的一项数字成果。万事利AIGC实验室是致力于释放行业设计师创作力、突破传统生产模式、实现传统企业数字化转型的技术研发中心。

在“喜马心意礼”微信小程序平台上，用户只需简单输入生肖、性别、喜欢的风格等信息，平台就会即时呈现出一系列契合审美个性的丝巾图形。过程看似简单，背后是大量数据与模型在支撑。平台依托万事利AIGC实验室在AI图像算法集成等方面的领先优势，从50多万的海量花型数据中读取美的规律，让人工智能更了解用户的创意需求。依托万事利打造的数字化生产链，可以实现丝巾定制化生产，最快24小时交付到消费者手上。

万事利丝绸是国内较早布局探索虚拟与现实场景交互，并将其作为产业转型发展新动能的实体企业。为了探索传统丝绸与人工智能结合的更多新模式、新业态，万事利还将AIGC设计与数字藏品结合，激发了丝绸的全新消费模式，拓展丝绸的更多消费场景。此外，万事利还通过自主研发的AIGC技术赋能整个创意设计行业，搭建了专注服务创意设计群体的人工智能创意工作站，帮助设计师快速、便捷、高效地运用平台的AI创意能力，提高设计开发效率。

共建“一带一路”倡议的深入实施，再一次促进了东西方经济文化的交流与合作。作为丝绸文创企业，万事利丝绸立足于打造走向世界的民族品牌，用时尚创意、数字科技推动丝绸文化全球传播的同时，实现中国品牌在品质、价值方面的新超越。

度小满——

降低融资成本，服务小微企业

本报记者 温素威

数量众多的小微企业和个体工商户为稳经济、稳就业发挥了重要作用。与大中型企业相比，小微企业得到的金融支持仍需加强。

缺少成本可控的风控方式对小微企业实现融资产生了不利影响。传统风控依靠人海战术，通过客户经理上门实地考察获取企业的信用信息，成本高，商业模式难以持续。度小满和北京大学光华管理学院联合开展的一项研究发现，从贷后表现来看，相对于个人用户，小微企业主的互联网贷款逾期概率显著更低，因为小微企业主往往长期存在资金周转的需求，因而更加重视自身信用。

如何将小微企业主客观上的优质信用转化为金融机构可以识别、监测的风险评估结果，就成为破局小微企业融资难问题的关键。

用科技对小微企业进行精准“画像”，可以大幅降低风控成本。近年来，金融科技公司利用人工智能和大数据技术，对小微企业进行精准“画像”，降低了风控成本，拓宽了服务边界。在探索数字小微金融的过程中，度小满在识别企业负责人个人信用基础上叠加企业信用识别，利用信息技术分析企业经营能力和经营状况，有效降低了小微金融风控成本。目前，度小满联合银行等金融机构服务的主体中，超七成是小微企业。

发挥区块链、物联网等技术在供应链、产业链领域的应用潜力，通过供应链金融科技降低小微企业融资成本。供应链金融过去更多是服务关键企业上游企业，对于下游大量小微企业的覆盖不足。基于区块链、物联网等技术采集仓储物流生产等数据，可以拓宽传统供应链金融的业务边界。

小微企业正在迎来新的发展机遇期，这也给金融市场带来了巨大的发展潜力。金融科技要做服务小微企业的探路者。度小满将继续以创新技术为驱动力，不断探索数字化小微金融服务新形式。

同兴环保——

坚持科技创新，增强比较优势

本报记者 周小苑

同兴环保成立17年来，以治理工业废气污染、重现碧水蓝天为己任，以“致力于创造技术领先的减污降碳解决方案”为使命，积极参与国内绿色治理，深入贯彻碳达峰、碳中和集成技术和绿色发展理念，以实际行动助力国家“双碳”目标的实现。

同兴环保深耕环保领域，坚持科技创新，不断培育新业务增长极，持续助力美丽中国建设。同兴环保努力与客户建立和谐关系，追求良好社会信誉，厚植企业文化，形成了优秀的价值体系和宝贵的精神财富。

品牌建设的根本是要练好内功，开发行业领先技术，增强在行业竞争中的比较优势。同兴环保通过持续不断的技术研发投入，在工业烟气治理方面取得一系列科研成果，拥有授权专利180余项，多项技术和产品达到国际、国内领先水平，并与国内多所知名高校建立了校企合作关系，提升全流程服务能力。

同兴环保积极探索能源、储能领域校企合作新模式，联合中国科学技术大学开展钠离子电池材料相关基础性、前瞻性和关键性技术研究，共同推动关键储能技术向高水平、产业化发展，努力为实现国家“双碳”目标做出贡献。

质量和服务是品牌的基石，提供优质环保工程是做好品牌建设的关键。同兴环保坚持服务好业主，赢得口碑，品牌影响力持续扩大。目前，同兴环保业绩遍布23个省份，涉及钢铁、焦化、建材、造纸等10余个行业，合作项目400余个，与宝武集团、国家能源集团、邯钢、鞍钢等近百家客户建立长期友好稳定的战略合作关系，通过自主研发及生产设备为业主方减污降碳持续贡献力量。

未来，同兴环保将继续秉承“同兴、同赢、同梦”的企业理念，朝着“成为全球环保低碳技术领军企业”愿景不断努力。

本版图片均为资料图片

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 13 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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