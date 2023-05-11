人民网北京5月11日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，5月13日至14日，中国科学院第十九届公众科学日将在全国百余个院属单位举办，活动主题为“遇见科学、 预见未来”。

本届科学日是中科院三年来首次恢复全面线下开放，50余名院士将开展科普讲座，近百处天文台站、植物园、博物馆、野外台站、重点实验室和重大科技基础设施将面向公众开放，各个研究所也将开展科普剧、科学公开课以及科学实验、科学考察等科学体验活动。

一大批重要科研设施将集中开放参观。高能物理研究所将开放北京正负电子对撞机、北京同步辐射装置等大科学装置，让公众一秒置身“科幻世界”；国家天文台将开放沙河科普基地、怀柔太阳观测基地以及郭守敬望远镜所在的兴隆站，公众可以通过日珥镜观测太阳色球、黑子和日珥；青藏高原研究所将开放位于西藏的拉萨部和6个野外台站，邀请西藏当地中小学师生参观；动物研究所国家干细胞资源库将面向公众开放科普参观，邀请公众一同感受细胞的奥秘；自动化研究所将开放复杂系统认知与决策实验室和多模态人工智能系统全国重点实验室，展出紫东太初多模态大模型、类人人形机器人等近期重要科研进展；长春应用化学研究所将开放稀土资源利用国家重点实验室，让公众近距离接触我国得天独厚的稀土资源；深海科学与工程研究所将开放深海工程技术实验室，邀请公众与立过赫赫战功的深海科考装备合影。

各种有趣的科普活动也将同步开展。计算技术研究所将推出神计妙算打卡游和神计妙算解密寻宝活动；大连化学物理研究所将奉上儿童科普剧《能源之书》；脑科学与智能技术卓越创新中心将举办“脑智擘未来”科普集市，开展多种趣味脑电活动；上海巴斯德研究所将上演“微生物发现之旅”健康脱口秀；宁波材料与工程技术研究所将举办“以物观物”电镜作品展览；近代物理研究所将展出核宇宙“科学市集”；新疆生态与地理研究所的科学家将通过直播方式，带领公众沿着第三次新疆科考路线，去领略野外科考的艰辛与乐趣。

在本届公众科学日活动中，院士群体积极践行社会责任，努力做胸怀祖国、服务人民的表率。50余名院士将围绕公众关心的天文地理、航天探索、人工智能等领域开展科普讲座，为公众释疑解惑，在科普活动中发挥引领带动作用。此外，本届公众科学日还将开展互动性高、体验性强的线上科普活动，多视角、多渠道玩转科学。

“公众科学日”是中国科学院举办的大型公益性科普活动。每年5月，各个科研院所都如约面向社会公众开放。作为中国科学院的品牌科普活动，已成为公众走进中国科学院，了解科技进展的重要渠道。

(责编：赵竹青、吕骞)

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