人民网衡水5月11日电 （记者孙博洋）5月10日，以“印象·衡水老白干”为主题的第五届衡水老白干酒文化节在衡水开幕，这已是该文化节连续第5年举办。

衡水老白干文化战略发展论坛现场。受访方供图

在文化节期间举办的衡水老白干文化战略发展论坛上， 原文化部副部长、国家图书馆馆长周和平在发言时表示，中国制酒历史源远流长，酒文化作为中国文化的重要组成部分，渗透于中华文明史之中。对于白酒工艺的“非遗”保护，他强调，一是要注重原料的生产，粮食好，酒才能好，二是要传承好白酒传统酿制技艺。传统技艺是非遗项目的特质和生命线，一定要坚持。

中国一带一路研究院执行院长、中国李可染画院常务副院长林宏在发言中表示，酒与中国书画之间有着密切的联系，无论是在文学、艺术还是在社会生活中，酒都扮演着重要的角色。中国书画家在创作过程中经常使用酒的元素，反映了中国书画家对于酒文化的理解和表现。

河北省科学院地理科学研究所所长、书记，中国社科院旅游研究中心特约研究员邸明慧表示，工业旅游是工业、旅游、文化交叉融合形成的新型业态。四种开发模式包括：博物馆开发模式、文化主题园区开发模式、综合体模式、高科技或国家工程依附开发模式。

对于工业旅游的发展趋势，邸明慧认为，要突出“产品的三性”、“游客的三感”。“三性”指的是文化性、知识性、趣味性；“三感”是指神秘感、现场感、体验感。工业旅游未来要打造“工业旅游+”复合型旅游产品体系，构建“可看、可玩、可学、可购、可品、可闲”的复合工业旅游运营生态。

论坛上，历史学者纪连海对衡水老白干文化战略提出四点建议：一是保持与众不同的独特口味；二是学会适应当代国人的心态；三是开拓另一半中国人的胃口；四是沉浸式体验提高品鉴水平。

多位专家学者受聘于衡水老白干文化研究院专家顾问。受访者供图

文化节期间，衡水老白干文化研究院正式揭牌。河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长刘彦龙表示，“衡水老白干文化研究院的成立，代表着企业文化建设工作迈上一个新台阶，是衡水老白干发展史上的重要里程碑。”

同时，《白酒质量要求第10部分：老白干香型酒》国家标准修订工作会议也在衡水召开。

与会专家认为，此次《老白干香型白酒》国家标准修订，把消费者需求作为老白干香型白酒质量的首要要求，旨在让消费者更深入理解老白干香型白酒的品质特色，让国家标准走近消费者，实现技术的市场化表达，对进一步促进老白干香型白酒的发展和提升衡水老白干酒的知名度，保障我国传统优势白酒产业保持健康有序发展、推进中国酒业的国际化进程具有重要意义。

(责编：郭思邈、吕骞)

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