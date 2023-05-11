5月11日，在2023年中国品牌日活动期间，由人民日报社指导、人民日报社经济社会部主办的中国企业社会责任高峰论坛在上海举行，论坛现场启动了“人民美好生活共创共享计划”。

“人民美好生活共创共享计划”将聚焦“美好生活”重大主题，携手中国优秀品牌，发起美好生活系列公益活动，开展多线采访调研，启动跨媒体大型传播活动，编制发布研究报告，深度探究中国品牌助力美好生活的创新发展模式，讲述中国品牌匠心筑梦的动人故事。

图说：中国企业社会责任高峰论坛现场启动“人民美好生活共创共享计划”。

(责编：郭思邈、章斐然)

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