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权威部门话开局丨保障粮食安全 端牢中国饭碗——国家粮食和物资储备局介绍国家粮食安全保障情况

2023年05月11日21:49 | 来源：新华网
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新华社北京5月11日电 题：保障粮食安全 端牢中国饭碗——国家粮食和物资储备局介绍国家粮食安全保障情况

新华社记者王立彬

在全球不确定因素交织叠加，国际粮食市场频繁大幅波动下，我国粮食安全形势如何？最低收购价政策如何保护农民种粮积极性？应急保障体系建设情况怎样？在国务院新闻办11日举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，国家粮食和物资储备局有关负责人就公众关心的问题进行解答。

粮食市场运行平稳、粮食安全保障有力

粮食安全是国之大者，当前我国粮食安全保障总体形势如何？

国家发展和改革委员会副主任、国家粮食和物资储备局局长丛亮说，目前国家粮食安全保障更加有力：

粮食生产稳定发展。坚决守住18亿亩耕地红线，累计建成10亿亩高标准农田，粮食生产实现“十九连丰”，总产量连续8年保持在1.3万亿斤以上；口粮自给率在100%以上，谷物自给率在95%以上，人均粮食占有量大概480公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线。

粮食市场运行平稳。近年来，受疫情延宕、经济下行、极端天气、地缘冲突等因素影响，国际粮食市场波动较大。与之相比，我国粮价总体保持平稳，粮食市场始终保持充足供应，有效满足了人民群众消费需求。

粮食流通高效顺畅。持续加大仓储物流现代化建设，全国标准粮食仓房完好仓容近7亿吨，仓储条件总体达到世界较先进水平，粮食物流网络更加健全。粮食储备体系进一步完善，政府粮食储备数量足、质量好，有效发挥了守底线、稳预期、保安全的关键作用。

丛亮说，今年将组织实施好耕地保护和粮食安全责任制考核，全面落实粮食安全党政同责；不断提高粮食安全依法治理水平，加快推动粮食安全立法进程，力争早日出台粮食安全保障法、粮食储备安全管理条例等；深入开展粮食购销领域腐败问题专项整治，坚决守住管好“天下粮仓”。

推动收储制度改革、完善最低收购价政策

提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价，广大农民群众对此十分关心。

国家粮食和物资储备局副局长卢景波说，党的十八大以来，为适应市场形势新变化，国家积极推动粮食收储制度改革，坚持并完善小麦和稻谷最低收购价政策，坚持市场化改革取向和保护农民利益并重，合理确定最低收购价格水平，充分发挥市场配置粮食资源的决定性作用。

为稳定口粮生产，综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外价格和产业发展等因素，国家适当提高小麦、稻谷最低收购价格水平，其中小麦最低收购价已连续三年提高，早籼稻连续四年提高，之前中晚籼稻也连续三年提高，有利于保障农民的种粮利益，坚定农民的种粮信心，促进粮食特别是口粮生产供应稳定和市场平稳运行。

今年中央一号文件提出继续提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价。有关部门将及时批复在符合条件地区启动托市收购，进一步发挥好政策托底作用，坚决守住农民“种粮卖得出”底线。

构建粮食应急保障、与大国地位相称

应急粮食保障直接关系群众生活和社会稳定。丛亮表示，我国基本建立了涵盖储运、加工、配送、供应等全链条的粮食应急保障体系。

到2022年底，全国共有粮食应急加工企业6584家、应急储运企业4846家、应急配送中心3542家、应急供应网点56495个。应急加工能力每天可达到164万吨，能满足全国人民2天的需要。

丛亮说，当前我国粮食应急保障体系仍存在薄弱环节，应急预案体系还不完备，应急保障资源布局还不平衡，现有粮食应急保障企业资源有效利用还不够充分。对此将按照党的二十大部署，努力构建数量充足、结构优化、布局广、管理精、调运快的国家粮食应急保障体系，推动尽快完成《国家粮食应急预案》修订，从各方面补齐粮食应急保障能力短板。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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