本报北京5月12日电 （记者徐佩玉）11日，中国汽车工业协会发布数据显示，今年1至4月，我国汽车产销累计完成835.5万辆和823.5万辆，同比分别增长8.6%和7.1%。其中，新能源汽车市场占有率稳步提升至27%。

中汽协数据显示，4月份，我国汽车产销量分别达213.3万辆和215.9万辆，环比分别下降17.5%和11.9%，同比分别增长76.8%和82.7%。1至4月，我国新能源汽车产销量分别达229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达27%。

中国汽车工业协会有关负责人表示，当前，多重因素叠加，汽车工业稳增长任务依然严峻，需要稳定和扩大汽车消费的有效政策持续提振。宏观经济的平稳运行，有望助推汽车市场消费需求进一步释放。

(责编：卫嘉、白宇)

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