新能源汽车市场占有率达27%
2023年05月13日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京5月12日电 （记者徐佩玉）11日，中国汽车工业协会发布数据显示，今年1至4月，我国汽车产销累计完成835.5万辆和823.5万辆，同比分别增长8.6%和7.1%。其中，新能源汽车市场占有率稳步提升至27%。
中汽协数据显示，4月份，我国汽车产销量分别达213.3万辆和215.9万辆，环比分别下降17.5%和11.9%，同比分别增长76.8%和82.7%。1至4月，我国新能源汽车产销量分别达229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达27%。
中国汽车工业协会有关负责人表示，当前，多重因素叠加，汽车工业稳增长任务依然严峻，需要稳定和扩大汽车消费的有效政策持续提振。宏观经济的平稳运行，有望助推汽车市场消费需求进一步释放。
(责编：卫嘉、白宇)
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