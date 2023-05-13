今年以来西部陆海新通道
铁海联运班列货运突破30万标箱
2023年05月13日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁5月12日电 （记者庞革平、祝佳祺）记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉：5月11日，满载货物的34126次列车从广西钦州铁路集装箱中心站开出，驶向重庆团结村站。这标志着今年以来，西部陆海新通道铁海联运班列货物运输突破30万标箱，比去年同期增加3.7万标箱，增幅14%。
“今年经西部陆海新通道出口的货物增幅最大的是四川、广西、重庆生产的汽车零配件，是去年同期的两倍。”国铁南宁局沿海铁路公司钦州港东站副站长赵坚说。据了解，西部陆海新通道铁海联运班列货物运输品类已增加到940多种，辐射17个省份、61个市、115站，通达119个国家和地区的393个港口。
《 人民日报 》（ 2023年05月13日 02 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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