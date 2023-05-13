本报电 （钟欣）两岸机器人及智慧自动化产业对接活动近日在河南郑州举行。活动以“立足专精特新助力低碳发展”为主题，涵盖开幕式、两岸机器人及智慧自动化产业发展论坛、签约仪式、项目对接等内容，旨在推动两岸机器人及智慧自动化产业深度融合。

国台办经济局局长张世宏在现场致辞中表示，大陆拥有全世界最完备的工业体系、超大规模市场优势，连续多年位居全球最大的工业机器人消费市场。随着大陆内需潜力持续释放、创新活力进一步激发，机器人和智慧自动化产业发展的空间更为广阔，前景十分光明。两岸业界可以通过项目实施、技术合作、标准制定等方式深度合作，在既有产业合作基础上进一步延伸产业链、供应链，强强联合、优势互补，立足大陆、放眼全球，向价值链和创新链顶端攀登。

两岸企业家峰会智能制造及装备产业合作推进小组大陆方面召集人苏波介绍，目前，大陆工业机器人应用覆盖国民经济60个行业大类、168个行业中类。随着两岸经贸交流日益频繁，完善供应链、共构产业链成为推进海峡两岸产业合作的有效途径。

两岸企业家峰会智能制造及装备产业合作推进小组台湾方面召集人徐爵民介绍，建构智能制造已成为产业立足全球市场的重要因素，唯有数字化、低碳、智能系统以及机器人，才能有效扩大产业规模。两岸产业界过去多年来的发展已经建立起密不可分的伙伴关系，未来更要一起携手，促进智能制造产业的蓬勃发展。期望通过此次论坛，强化两岸的交流与合作，因应新科技带来的变革，探讨未来更多的合作模式。

本次活动由河南省台办、河南省商务厅、河南省工业和信息化厅等主办，商务部、国台办及两岸企业代表受邀出席。自2014年以来，两岸机器人及智慧自动化产业发展论坛已在上海、台北、南京等地成功举办了8届。此次论坛主办地河南共有机器人生产研发及配套企业1.2万余家。

(责编：孙红丽、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经