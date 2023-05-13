本报记者 欧阳洁

陆家嘴，上海国际金融中心的核心功能区。在这块活跃着4.5万多家企业、拥有12家国家级要素市场和金融基础设施的改革开放热土上，有个生动形象的比喻，“每一幢楼都是一条垂直的金融街”。

丰富的金融资源，为企业营造了良好的发展环境。正在加快建设国际贸易中心的上海，对优质金融服务的需求更加迫切。2022年，上海口岸货物进出口总额达10.4万亿元，占全国比重为25%，保持全球城市首位。如何高效服务跨境贸易投资，是金融业的重要使命。

对于外贸企业来说，外汇收支的便利度会影响业务的实际进展。2019年，国家外汇管理局在上海等地开展货物贸易外汇收支便利化试点。“我们不断创新发展数字化平台，方便客户在任何时间、任何地点均可实现无纸化单证上传，进行相关付款。一些长期优质客户可全程无需扫描文件、无需加盖公章进行数字化支付。”花旗银行中国有限公司上海分行行长张晓萌说。

德国采埃孚集团正是这项政策措施的受益者。公司相关负责人介绍，集团4家全资子公司参与了跨境贸易外汇收支便利化项目。此前，4家企业每月有近百笔跨境贸易支付，需要寄送付汇的相关报关单和服务贸易的税务备案表等，银行需要人工逐页扫描进入系统操作。加入项目后，每笔交易处理时间从30分钟缩短到10分钟，从付款材料准备到支付完成由3至4天缩短为1至2天，帮助企业实现低成本快速跨境付汇。

“未来，陆家嘴将进一步织密全球协作网络，让国内企业更好感知世界脉搏，让国际企业共享中国机遇。我们将进一步优化开放规则，打造良好的营商环境，以更大力度、更实举措为经济高质量发展贡献力量。”陆家嘴管理局局长肖健表示。

民营经济是推动经济发展不可或缺的力量，改善民营企业融资环境，特别是小微企业融资难融资贵问题，对实现民营经济高质量发展至关重要。据监管部门统计，今年3月末，上海市民营企业贷款增速高出各项贷款增速7.6个百分点，民营小微企业贷款增速高出各项贷款增速10.5个百分点，民营小微企业贷款利率水平总体呈持续下行趋势。

屹丰汽车科技集团是一家生产汽车模具和白车身零部件的民营企业，与国内多家汽车主机厂合作，也连接上游多家中小微供应商。当这家企业遇到经营困难时，其上游供应商受影响也面临资金周转困难。为此，上海银行通过全线上的供应链业务模式，在短短20多天内，解决了近30家小微企业的资金周转难题。

民营企业对金融服务有更多的期盼。上海竞天信息系统有限公司是一家提供网络化视频监控项目解决方案和集成服务的民营企业。公司财务总监李志刚说，民营企业希望得到更多长期资金支持。公司参与工程建设，约有一半的业务合同完工期限为1至3年，20%在3年以上，项目完工后才能收到工程款，为此公司需要垫付资金，期待有更多渠道解决企业资金难题。

中国人民银行上海总部副主任孙辉介绍，今年3月以来，中国人民银行上海总部组织力量深入各类民营企业，了解经营情况和金融服务诉求。部分企业反映，希望银行更加重视依据企业信用和成长性发放贷款，适当延长流动资金贷款期限，进一步简化贷款手续和流程，根据企业实际用款情况灵活确定贷款支付方式。孙辉表示，下一步将坚持问题导向、需求导向、结果导向，持续优化实体经济特别是民营经济高质量发展的金融环境。继续发挥好中央银行货币政策工具对民营企业的支持作用，综合运用好结构性政策工具、民营企业债券融资支持工具、民营企业信贷政策导向效果评估，引导鼓励金融机构加大对民营企业的融资支持，提供更加优质、便捷、高效的金融服务。

《 人民日报 》（ 2023年05月13日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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