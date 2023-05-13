列车悬挂在轨道下方，从人们头顶飞驰而过，这样的科幻场景，最近在武汉东湖新技术开发区成为现实。

近日，武汉“光谷光子号”空轨列车建成试跑。空轨，专业名称为“悬挂式单轨列车”，是一种新型中低运量轨道交通制式，具有不占用地面路权、环境适应性强等优点，兼具通勤和观光功能。目前，武汉光谷空轨旅游线正处于综合联调和试运行阶段。

新华社记者 肖艺九摄

《 人民日报 》（ 2023年05月13日 06 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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