新发现！宇宙中已知最大爆炸3年未停歇
新华社北京5月12日电 天文学家12日宣布观测到宇宙中迄今“最大”的爆炸，所产生的火球大小相当于100个太阳系，且爆炸持续了至少3年仍未停歇。
据法新社报道，这次爆炸事件被命名为AT2021lwx，位于距离地球80亿光年的宇宙深处，发生在宇宙60亿岁时。研究报告刊载于英国《皇家天文学会月刊》。2021年发布的一项研究结果显示，宇宙有137.7亿年的历史，误差约为4000万年。
这是2022年5月12日包括中国在内的全球多地天文学家同步公布的银河系中心超大质量黑洞首张照片。新华社发（事件视界望远镜供图）
研究人员估计，AT2021lwx爆炸产生的亮度比太阳亮2万亿倍，并非目前已观测到的最亮爆炸。不过，研究报告主要作者、英国南安普敦大学天体物理学家菲利普·怀斯曼说，AT2021lwx爆炸3年来所释放的能量超过迄今观测到的最亮爆炸伽马射线暴GRB 221009A，是宇宙中目前已观测到的最大爆炸。
伽马射线暴GRB 221009A去年10月被观测到，在被发现10个小时后即结束。
研究人员最早于2020年用位于美国加利福尼亚州的兹威基瞬态研究设施发现了AT2021lwx，但直到他们后来用更强大的天文望远镜观测才意识到爆炸的规模和威力。究竟什么原因引起这次爆炸，目前尚无定论。
示意图显示，在一个双星系统中，白矮星吞噬其巨星伴侣的物质。新华社发（澳大利亚国立大学提供）
研究人员推测，最可能的情况是一个超大质量黑洞缓慢吞噬一团体积比太阳大5000倍的巨大气体云，引发AT2021lwx爆炸。不过，怀斯曼说，这个解释并非绝对，研究人员正致力于运用新模型予以检验。
他们还想到其他可能性，包括超新星爆炸或潮汐破坏事件。潮汐破坏事件指一颗恒星被一个超大质量黑洞撕裂时释放能量的过程。不过，AT2021lwx比先前观测到的超新星爆炸亮10倍，比潮汐破坏事件亮3倍。
唯一与AT2021lwx爆炸亮度相当的宇宙事件是类星体，即超大质量黑洞在吞噬星系中心巨量气体过程中发出强光。不过，怀斯曼说，类星体发出的光通常闪烁不定，而AT2021lwx在3年前突然出现，至今仍在发光，这前所未见。（袁原）
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