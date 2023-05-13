记者 杨舒

原标题：我国海洋预报实现“全球监测、全球预报、全球服务”

12日，国家海洋环境预报中心宣布，在海温、海浪、海流、海面风、海冰、搜救溢油等业务率先实现全球覆盖的基础上，全球风暴潮、海啸预警系统正式投入业务化运行，标志着我国海洋预报实现了“全球监测、全球预报、全球服务”。

据介绍，国家海洋环境预报中心自主研发了基于六边形非结构网格的高分辨风暴潮数值预报系统，该系统在全球近岸区域的网格分辨率为3千米左右。同时，该中心自主开发了全球风暴潮监测系统，可实时获取全球65个沿海国家300多个站点的潮位观测信息，实现了对全球风暴潮的实时监测。在海啸监测方面，该中心基于完全自主技术建设的全球海啸监测预警系统，已经具备定量响应全球海啸的预警能力。该系统通过融合自然资源部自建宽频地震台、中国地震局部分沿海地震台站以及全球其他国家共享的实时数据，建立了全球海底强震实时监测和速报系统，海底强震震源基本参数分析确定平均监测延迟小于4分钟；针对海底强震过程，可以进行快速预报，在一分钟之内完成定量海啸预警分析，并判断全球重点城市岸段的海啸危险性。利用中国沿海验潮站和全球共享的浮标和水位站，预警中心还可在震后30~40分钟确认和监测海啸事件的影响。

投入正式运行的全球风暴潮、海啸监测预警系统具备以下特点：一是自主化，主要技术均是自主研发；二是低碳化，均支持GPU并行加速技术，相对传统超级计算机计算方式，完成同等规模计算耗电节省90%；三是智能化和高集成度，可实现自动运行、一键发布等特点。

(责编：孙红丽、杨迪)

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