人民网北京5月13日电 （记者李栋）当前，我国从南向北陆续进入汛期，防汛抗旱进入关键期。近日，农业农村部召开全国农业防灾减灾工作推进视频会，部署相关工作，努力把灾害天气对农业生产的影响和损失降到最低，全力以赴抗灾夺丰收。

据中国气象局预测，今年北方降水将偏多，出现较重汛情概率偏大；长江中游降水明显偏少，可能发生高温干旱；登陆台风偏多，还可能有北上台风。“今年汛期，我国气候状况总体为一般到偏差，区域性、阶段性旱涝灾害明显，极端天气气候事件或偏多。”中国气象局相关人士表示。

夏粮是全年粮食生产的第一季，产量超过全年粮食产量的五分之一。由于具备积温足、光照好的优势，当前，包括重庆、四川、贵州、云南在内的西南麦区迎来大面积开镰收获；随后，长江中下游麦区、华北和黄淮海以及西北麦区将分别在5月下旬和6月初开始大面积收获。

农业防灾减灾既要堵严“风险点”，又要有“靠前防守”意识，切实做到有备无患、万无一失。“主汛期将至，要毫不放松抓好农业防灾减灾工作，努力夺取全年粮食和农业丰收。”农业农村部相关负责人表示，在汛前准备方面，要结合实际制定工作预案，储备品种对路、数量充足的苗种等救灾物资，强化应急队伍建设，全面排查风险隐患。

在加强灾情监测预警方面，要完善与气象、水利、应急等部门信息共享机制，及时发布预警信息，加强应急值守，第一时间调度反映灾情。

“防汛抗旱期间，北方要防汛抗旱两手抓，长江中下游重点防高温干旱，华南华东重点防台风，西南重点抓好抗旱工作。”该负责人介绍，同时，要发挥下沉一线包保联系工作机制作用，做好灾后生产恢复，加大救灾支持力度。“统筹兼顾科学安排，抓实抓细当前春耕和三夏生产各项工作。”

(责编：孙红丽、吕骞)

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