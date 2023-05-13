原标题：长江航道维护水深全线大幅增加

新华社武汉5月12日电（记者李思远）据长江航道局消息，随着长江流域降水增加，长江干线水利枢纽调度流量骤增，5月12日起，该局将长江上游最低航道维护尺度提高至3.5米，中游提高至5.0米，下游提高至7.6米，进一步释放长江黄金水道航道通过能力。

去年汛末以来，受长江流域“汛期反枯”“秋冬连旱”等因素影响，长江主要港埠水位多次突破历年以来最低值，干线航道出现反复淤积，长江航道维护水深一直处于低水位运行。

随着近日降雨充沛，干线航道水位逐渐上涨，长江航道局根据水情变化综合研判，充分利用信息化手段，动态调整航道维护尺度，将长江上游航道维护尺度较最低养护标准提高0.3-1.5米，长江中游提高0.5-1.5米，长江下游提高0.3-1.6米，同时采取海轮推荐航路的方式，开放岳阳城陵矶至武汉长江大桥、武汉长江大桥至安庆吉阳矶海轮航道。

长江航道局表示，下一步将继续加大航道探测和现场维护力度，利用长江干线数字航道系统提供精准及时的周预报航道尺度，为广大船舶提供优质的航道服务。

(责编：孙红丽、杨迪)

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