原标题：亚钾国际：“一带一路”上的璀璨明珠

亚钾国际生产车间

2023年是“一带一路”倡议提出十周年，也是构建更为紧密的中国－东盟命运共同体理念提出十周年。十年来，共建“一带一路”在东盟不断落地生根、开花结果，各方共同享受到“一带一路”所带来的发展红利。老挝是东盟国家之一，也是中国重要的友好邻邦之一，近年来两国领导人互访不断，积极推进两国贸易、投资合作，共建中老命运共同体，老挝成为东南亚中资企业最多的国家之一。

实际上，中资企业“走出去”找钾的行动在上个世纪便开始了。钾肥作为农作物生长必需的三大营养元素之一，可有效提升作物抗旱、抗旱、抗倒伏能力，尤其在作物“增量”及“提质”上有不可替代的作用。但钾是我国战略性稀缺资源，作为农业大国，我国年均钾肥消费量为1600万-1700万吨，约占世界消耗总量的20%，即使有这样庞大的消费量，我国依然有56%的耕地缺钾。境外找钾之路异常艰难，长期未有突破。在老挝找钾也不顺利，在甘蒙省区块，中农钾肥公司（亚钾国际子公司）用了十年多时间，才把产能提高到20万吨/年，开元公司产能不到50万吨/年；在万象区块，由于地质状况和技术工艺上的原因，虽投入数十亿元，但都没有开采成功。

2020年1月，亚钾国际经过资本重组引入了新的投资者，并选出新的管理团队，新的管理团队上任伊始，就制定出“资源、规模、创新”的六字战略，开启了第一个百万吨/年钾肥扩建项目，这也是我国企业在海外的第一个百万吨钾肥项目。

2021年9月，亚钾国际仅历时17个月建成第一个100万吨钾肥项目，并于2022年3月成功实现达产，成为我国境外第一个百万吨级的钾肥项目；2023年1月，该公司仅用10个月即实现第二个100万吨项目选厂投产，将钾肥产能提升至200万吨，成为东南亚最大规模的钾肥企业。公司第三个100万吨钾肥项目预计在2023年底也将建成投产，并力争在2025年前实现500万吨产能，未来根据市场需求和市场空间，将进一步扩增至700万-1000万吨/年的产能规模。亚钾国际的扩产速度远超过6—8年行业平均速度，被业内称为“亚钾奇迹”。

“亚钾现象”大力促进了老挝钾肥生产基地的快速发展。按照现有中资企业在老挝的产能扩建规划，我国在老挝的钾肥生产能力将达到1000万吨/年，可有效填补我国每年700万-800万吨的钾肥需求缺口，彻底解决我国钾肥供应长期被国际寡头供应商卡脖子的困境，将“中国人的饭碗”牢牢端在自己的手上。

亚钾国际钾肥产品包装上线

亚钾国际的蓬勃发展、“亚钾奇迹”的屡次创造，得到了老挝各级政府的高度认可与重视，被多次点评为中老合作的样板示范。在注重自身发展的同时，亚钾国际也不忘为实现老挝经济发展“谏言谏策”，带动当地经济社会发展，逐渐成为老挝工业化转型、现代农业发展的重大助力者。公司预计每新增一个百万吨钾肥项目，可为老挝每年增加3000万美元左右的财政收入，带动当地就业6000余人。在此基础上，借鉴国内工业发展经验，亚钾国际向老挝政府提出工业园发展模式，充分开发利用老挝钾盐矿伴生资源，整合老挝煤炭、铝土矿等优势资源，通过招商引资等方式，发展溴素、氯碱、食盐、复合肥等化工项目，助力老挝把握全球产业链转移的重大机遇，推动老挝工业化发展进程。同时，公司引进国内先进的农业种植技术和管理经验，实施产业扶贫措施，推动当地现代化农业发展，实现村民自主脱贫。通过设立教育基金、国防与公安抚恤基金，支持老挝教育、文化等各项事业发展，得到了政府与民众的认可，树立了良好的中资企业形象。

这一系列的合作发展举措，也使得老挝政府将更多的政策支持与资源向亚钾国际倾斜，为公司高质量可持续发展提供了充足动力。“亚钾现象”代表着中资企业与老挝经济发展实现了双赢，践行命运共同体建设，像一颗明珠，在“一带一路”版图上熠熠生辉。（任能旺）

(责编：崔元苑、李源)

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