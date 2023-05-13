原标题：5·15打击和防范经济犯罪宣传日 数字经济安全呈稳步发展态势

5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，随着Web3.0和区块链技术的快速发展，反洗钱已成为重要的议题。当前，虚拟资产或成为洗钱犯罪的渠道之一，传统金融机构的中心化模式面临蜕变，就此，Web3.0领军企业欧科云链也分享并探讨了关于用户财产安全、反洗钱体系和信任机制的建立、链上反洗钱新技术等话题。

虚拟资产安全不容忽视

Web3.0的火热吸引了一些违法犯罪分子的关注，随着区块链技术的不断发展和应用技术的不断深入，犯罪分子的手段和复杂性也在不断提高，这对其领域安全性和稳定性构成了威胁。洗钱能以让罪犯将非法收益转化为合法资产，从而掩盖其犯罪行为的来源。

而虚拟资产洗钱的链上与实体结合是较为难突破的部分。一旦资金进入这些服务，它们就无法通过区块链分析进行追踪，只有服务自身才能看到下一步去哪里。因此，打击链上洗钱不仅需要监管政策的发力，还需要链上金融机构的同步配合。从而有效的打击虚拟资产犯罪，维护Web3.0金融安全。

链上反洗钱监管与新技术并行

新型洗钱还需要政策与新技术、新手段共同攻破，各国政府也开始逐渐加强对虚拟资产的法律监管。在国内出台了一系列虚拟资产监管政策中，以中国人民银行颁布的《关于防范比特币风险的通知》（以下简称94号文）最为重要。该政策明确指出，比特币等虚拟货币不是真正的货币，不具有法定货币地位，并且不受金融机构监管。因此，禁止金融机构和支付机构直接或间接参与虚拟货币交易，同时要求各地金融管理部门对虚拟货币交易网站实施监管。此外，94号文还明确指出，个人可以在自己的风险意识下自由进行比特币等虚拟货币的交易和投资，但这并不意味着虚拟资产交易是合法的，也不能将其作为一种支付手段。总体来说，94号文旨在保护公众免受虚拟货币交易的风险，并维护国家金融秩序。

在传统金融系统中，信任是建立在大型中心化金融机构上，但这种模式并不适用于虚拟资产领域。KYT等新技术可以协助改善目前金融系统的信任机制。

值得注意的是，除了常规的监管政策和技术手段之外，市场上也出现了一些成熟的解决方案，能够具体实现链上打击和追踪虚拟资产洗钱犯罪。例如，欧科云链建立了地址标签系统，涵盖了制裁、诈骗、黑客等13个维度，共计4亿条地址标签。该系统可以为客户提供链上地址评分、风险地址预警、地址监控等服务。此外，欧科云链的地址标签系统还可以协助公检法机关追踪链上非法资金流向，从而有效打击虚拟资产洗钱犯罪，目前在打击虚拟资产洗钱方面，国内执法机关也取得了一定的成果。

Web3.0信任重塑旨在建立长期信任机制

在这个背景下，Web3.0拥有颠覆传统互联网的创新技术手段，但由于Web3.0处于发展的早期，各方面还不够完善，这给不法分子提供了可乘之机。但也不能因噎废食，解铃还须系铃人，Web3.0的创新技术也为打击虚拟资产犯罪提供了新的解决方案，而打击虚拟资产犯罪只是重塑Web3.0信任的第一步。未来，建立常态化的信任机制才是最终目的。

“建立信任、重塑信任，探索可行的信任机制对于长期可信的反洗钱体系至关重要。除了各国政府和监管机构需要加强国际间的合作与协调，加强国际间的信息共享和数据交换，提高反洗钱的效率和准确性外，对于监管机构与市场参与方来说，更需要彼此的配合。在应对新科技带来的新型资产和洗钱手段，才用人工智能、区块链技术等新兴技术手段的监管科技，其发展为反洗钱体系的建立提供了重要的支持。在多方参与以及监管科技的加持下，才能建立起全球性的反洗钱体系和信任机制，实现金融体系的长期稳健发展”，欧科云链研究院首席研究员毕良寰分析道。

(责编：崔元苑、李源)

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