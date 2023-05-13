原标题：中国飞灰资源化研究中心12日在京成立

5月12日，中国环境科学研究院（以下简称“环科院”）与江苏乐尔环境科技股份有限公司（以下简称“乐尔环境”）共建的中国飞灰资源化研究中心成立暨揭牌仪式在京举行。

飞灰是垃圾焚烧后在烟气处理回收中产生的细微颗粒固体，被列为危废管理。飞灰主要危害为二噁英和重金属污染，对生态环境和人们的身体健康带来严重危害。“十四五”以后，国家部委不断出台政策文件，对飞灰填埋处置进行规范，并鼓励飞灰资源化利用。2020年8月27日，生态环境部发布国家环境保护标准《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ 1134-2020） ，进一步规范和指导生活垃圾焚烧飞灰利用环境管理要求。 2022年2月9日，国家发改委、生态环境部等四部委发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，要求加快提高垃圾焚烧飞灰资源化利用能力。

环科院隶属于生态环境部，围绕国家生态文明建设，开展引领性、突破性重大环境保护科学技术研究；乐尔环境是国内生活垃圾焚烧飞灰处置行业龙头企业，成立十年来，已累计为400余家垃圾焚烧发电企业提供飞灰处置服务。凭借乐尔环境飞灰治理应用的市场及资本优势，依托环科院的技术优势，双方共同成立中国飞灰资源化研究中心，为飞灰防治探索更高效更经济的治理技术。

环科院固废所所长黄启飞表示，飞灰污染控制规范是中国飞灰防治的起点。中国飞灰资源化研究中心的成立，为飞灰的治理奠定基础。希望双方多年努力研发的技术，能够尽快为市场所普遍应用，为中国的飞灰治理行业规范运行提供条件。

乐尔环境董事长徐亚军表示，为环境治理事业贡献力量，是新时代的企业的社会责任，乐尔环境定倾尽全力，为早日解决飞灰治理难题贡献力量。

会上，黄启飞、徐亚军等为中国飞灰资源化研究中心揭牌。

会议中，环科院固体所研究员，飞灰污染防控规范编制专家李丽介绍了双方致力研究多年的飞灰低温脱毒资源化技术，经中国环境科学学会鉴定为“国内首创”，达到国际先进水平。

环科院固体所研究员，国家环境保护标准专家委员会委员闫大海、乐尔环境董事会董事兼副总经理景依冉、副总经理兼绿色材料事业部总经理潘小军等环科院专家及乐尔环境企业高管共同出席揭牌仪式。

中国飞灰资源化研究中心将持续深耕飞灰稳定化技术研究、成果转化和系统解决方案的提供，稳步推动资源化技术在全国的落地实施。

(责编：崔元苑、李源)

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