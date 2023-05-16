中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理 李永明

中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理 裴岷山

中国核工业集团有限公司董事会秘书、新闻发言人 潘建明

茅台集团党委副书记 卓玛才让

内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁 张轶鹏

百度副总裁 璩 静

打造高标准履责典范 助力经济社会可持续发展

中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理 李永明

中国建筑紧扣学习贯彻党的二十大精神主线，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，深入落实国务院国资委工作要求，全面贯彻新发展理念，坚定不移走中国式现代化之路，以实际行动助力经济社会可持续发展。

深度融入重大战略，全力服务党和国家事业发展。2022年新签合同额、营业收入再创新高，利润总额保持稳定，今年以来继续保持稳中有进的良好发展势头，努力为稳定宏观经济大盘做出应有贡献。坚持高标准高品质履约，云南光伏项目、青海加西公路、中新广州知识塔等重点工程稳步推进，澳门离岛医疗综合体主体工程、杭州萧山国际机场三期工程等重点项目顺利竣工。

塑强新动能新优势，着力提高企业发展品质。我们坚持把科技创新摆在企业发展全局的关键位置，研发经费投入强度保持在2%以上，着力攻坚建筑领域关键核心技术，探索并掌握了数字建造等一批行业领先技术。

打造绿色建造体系，助力建设美丽中国。我们制定碳达峰行动方案，实施碳达峰“个十百千万”工程，建设碳排放监测与管理综合服务平台。积极探索构建绿色建造体系，装配式建筑规模持续保持行业领先。

立足建筑主责主业，拓展人民群众幸福空间。我们坚持以人民为中心的发展思想，向定点帮扶和对口支援等地区投入、引进帮扶资金1.61亿元，招收3.2万名应届毕业生，为230多万农民工提供就业机会。认真落实助企纾困工作部署，为服务业小微企业和个体工商户减免房租超过7亿元，与产业链上下游60万家企业共同营造良好市场环境、共享发展机遇。

提升国际化经营能力，高质量参与共建“一带一路”。我们带头践行全球发展倡议、全球文明倡议，制定“海外高质量发展战略”，主动对接服务“一带一路”沿线国家发展需求，打造惠及当地百姓的民生工程，助力设施联通、民心相通。

持续优化提升 争创世界一流

中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理 裴岷山

作为全球领先的特大型基础设施综合服务商，中交集团深入贯彻落实习近平总书记关于“加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业”的重要讲话精神，大力弘扬企业家精神，努力打造具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流企业。

聚焦产品卓越，以高品质产品服务支撑世界一流。中交集团大力实施质量强企战略。在国内，深度融入国家区域发展规划，建设了港珠澳大桥、哈大高铁、京新高速、上海洋山港等一批重大工程。在海外，建设了以中马友谊大桥为代表的“连心桥”，以蒙内铁路为代表的“致富路”，以吉赞经济城商业港为代表的“发展港”，以斯里兰卡科伦坡港口城为代表的“幸福城”。

聚焦品牌卓著，以高质量品牌建设锻造世界一流。中交集团制定“十四五”时期品牌建设方案、品牌视觉识别标准化规范手册，晋级“中央企业品牌建设能力TOP30”。开设5个外文语种网站，策划开展“美丽中国·中交行动”媒体见面会和“交筑”系列宣传活动。打造“中交助梦”社会责任品牌，助力云南省怒江傈僳族自治州和新疆英吉沙县等5县（市）39万人成功脱贫摘帽，并坚持产业、人才、文化、生态和组织五大振兴。蒙内铁路为肯尼亚创造了4.6万个就业岗位、推动GDP增长1.5%。

聚焦创新领先，以高水平科技自立自强引领世界一流。中交集团加快打造原创技术策源地和产业链链长，在高原冻土、离岸深水港、深埋沉管隧道、超大直径盾构、长大桥建设等领域牢牢掌握一批关键核心技术，研发建造“天鲲号”挖泥船、“振华30”起重船、“运河号”盾构机等为代表的“国之重器”，在国资委任期考核中荣获“科技创新突出贡献企业”。

聚焦治理现代，以高效能企业治理模式夯实世界一流。中交集团深耕大交通、大城市，国内形成覆盖十大区域的多层次立体经营网络，海外布局157个国家和地区。

高质量打造世界一流核工业集团

中国核工业集团有限公司董事会秘书、新闻发言人 潘建明

中核集团始终以服务国家发展大局、满足人民美好生活需要为发展追求，弘扬企业家精神，以推动高质量发展为主题，助力实现中国式现代化。

勇担政治责任，以硬核担当服务国家战略。中核集团铸造大国重器，筑牢国家安全重要基石。充分发挥核电作为清洁高效、安全稳定基荷能源的优势，全力为经济社会发展提供强劲能源支持，为稳增长、落实“双碳”目标、构建新型能源体系贡献中核力量。积极参与“一带一路”建设，自主三代核电“华龙一号”已成为一张亮丽的“国家名片”。

勇担创新责任，以“四个面向”驱动高质量发展。党的二十大报告充分肯定核电技术是新时代十年的重大创新成果。中核集团从国家急迫需要和长远需求出发，着力解决核工业领域关键技术问题，提升国家战略核科技力量，构建先进核科技创新体系，取得了以“华龙一号”、高温气冷堆、快堆、“人造太阳”等为标志的一大批重大创新成果。自觉担当核工业现代产业链“链长”职责，以核技术创新带动上下游相关高技术产业发展，助推创新型国家建设。

勇担社会责任，以实际行动增进民生福祉。安全是核工业的生命线，中核集团积极安全有序发展核电，坚持以最高安全和技术标准守护万家灯火，核电运行业绩保持全球领先，所属核电机组投运以来累计发电超过1.35万亿千瓦时，生态效应相当于植树造林368.85万公顷。大力对接乡村振兴，定点帮扶评价连续4年获“好”的最高等次。推进核技术在医疗等民生领域的科学应用，让核科学技术惠及广大群众。

勇担传承责任，以伟大精神凝聚报国力量。在重大工程现场再现“两弹一星”时期的精气神，打开了事业发展的新天地，孕育形成了“强核报国、创新奉献”的新时代核工业精神。组建“两弹一星”精神宣讲团，全国巡讲70余场。

行动履行责任 担当创造价值

茅台集团党委副书记 卓玛才让

企业如何胸怀“国之大者”，紧跟国家发展大局，扛起社会责任新使命，创造更大社会价值，以高质量社会责任绩效助力高质量发展，是我们共同面对的新时代命题。

我们始终坚持绿色发展，创新生态之美。得天独厚的自然环境是茅台的生态密码，茅台精心呵护茅台酒赖以生存的生态环境，致力于维护生物多样性与稳定性。贵州茅台作为贵州省内率先完成2023年至2025年绿电采购工作的企业，2023年预计采购绿色电力达1.24亿度，相当于直接减少温室气体排放约11.28万吨二氧化碳当量。同时，我们每年投入5000万元，坚决保护赤水河流域生态环境，更加筑牢高质量发展底线。

我们积极履行社会责任，创建和谐之美。坚持成果共享，竭诚回报和奉献社会。我们坚持员工是最宝贵的财富，落实“幸福茅台”专项提升规划，员工获得感、幸福感更有保障；持续深化“工业反哺农业”“黔货出山”，提高原料采购价格，助力乡村振兴，服务共同富裕；持续开展“中国茅台·国之栋梁”公益活动，连续11年累计捐赠11亿元，帮助超过21万名学子圆梦大学。成立了“贵州茅台公益基金会”，覆盖学业帮扶、校企合作、生态保护、科学研究、文化传承、文物保护、儿童成长、老年健康、体育事业等领域，持续助力公益慈善事业建设。

我们不断提升治理能力，创写发展之美。坚定走好以茅台美学为价值内涵的“五线”高质量发展道路，持续优化公司治理结构，提升企业现代化治理能力和治理水平，内在发展动力与活力不断增强；着力提升相关信息披露水平，完善投资者关系管理，持续为股东创造价值回报。同时，坚持法商融合，强化内部控制建设，夯实法治管理体系，提升风险防范能力。

在高质强业新征程上，茅台将加快建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业，推动企业高质量发展。

积极回馈社会 促进乡村振兴

内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁 张轶鹏

伊利在“全面价值领先”目标下，积极投身到乡村振兴的工作中，逐步摸索、总结出“奶业振兴带动乡村振兴”模式，包括兴产业、聚人才、建生态、塑乡风、共富裕5个方面：

建设现代化奶产业集群，带动乡村产业兴旺。伊利针对产业链特点，打造了多个现代化奶产业集群，构建起“从一棵草到一杯奶”乡村产业新模式。今年1月底，伊利在内蒙古兴安盟“5G+工业互联网平台”首期生产线投产，全年预计产量达10万吨，年产值达5亿元以上。

技术创新赋能全产业链，为乡村振兴聚人才。年销量超200亿的安慕希，不止于做助农产品，从2022年开始发起“友你安心”新农人帮扶计划，依托各地产业链优势，搭建线上线下学习平台，提供直播电商技能、产业发展等课程，近200名新农人接受赋能培训，近1000名产业链从业者实现增收。

打造绿色产业链，不断优化乡村生态环境。为恢复草原生态，伊利推进“种养一体化”，在内蒙古阿鲁科尔沁旗累计改良5.5万亩退化草原。截至2022年底，“种养一体化”已覆盖近300家牧场，带动上游绿色发展。

投身乡村儿童公益，塑造文明乡风。伊利非常关注乡村儿童教育和精神文明建设，开展了一系列公益活动：“伊利方舟”儿童安全公益项目，守护了近34万儿童安全成长，“伊利营养2030”项目前不久用1206颗篮球拼出“热爱，全员出击”，并将篮球捐赠给孩子们。

推动“7个联结”帮扶举措，带动种养业共同富裕。为解决上游产业技术弱、融资难、转型慢、风险大等困难，伊利与产业链合作伙伴共建7个“利益联结”，提供帮扶举措，带动560万农牧民走上增收致富道路。

践行社会责任 培养创新人才

百度副总裁 璩 静

2017年，百度将使命拓展为“用科技让复杂的世界更简单”。长期以来，百度始终在践行这一使命，坚持用科技创新赋能社会、回馈社会。无论是帮用户在搜索框里找到所求，还是帮企业用智能云降本增效，都是百度用科技创新践行社会责任。

作为致力研发人工智能的公司，百度对于创新的执着是一贯的，对于技术的投入是长期的，是从未动摇的。人工智能专利申请量和授予量连续5年国内领先，在百度4万员工中，六成是研发工程师。

过去一年，百度持续探索，将人才作为工作的重要出发点与落脚点。

首先，让人才攀登科技“高峰”。

有了百度工程师的共同努力，我们在人工智能领域形成了深厚的自研技术积累。

其次，让人才下沉行业“深海”。

作为交通强国建设试点单位，百度推动智能交通解决方案在全国69个城市落地，让通行效率提升15%至30%。经过工程师调优，路口车辆排队平均等待时间15秒，低于全国平均水平。今年“五一”假期首日，北京暴雨造成部分道路拥堵，但亦庄得益于百度AI信控技术加持，成为通行通畅的区域。

最后，让人才引领时代“浪潮”。

在培养AI人才方面，百度3年前宣布为社会培养500万AI人才，目前培养正有条不紊地进行。我们与全国100多所高校进行深度人才培养合作，并率先开展人工智能师资培训项目。不仅如此，百度还主办了3个高校顶尖人工智能赛事，百度之星程序大赛是连续举办了18年的企业级编程赛事，中国高校计算机大赛—人工智能创意赛成为覆盖广泛的高校人工智能竞赛。

《 人民日报 》（ 2023年05月16日 13 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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