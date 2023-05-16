人民网北京5月16日电 （记者乔雪峰）“以新一代信息技术融合应用为主要特征的智慧民航建设正全方位重塑民航业的形态、模式和格局，引领民航业的未来发展方向。”5月15日，中国民用航空局副局长胡振江在2023第三届民航技术、装备及服务展开幕式上表示，智慧民航建设是一项长期复杂艰巨的任务，是未来民航发展的一张大蓝图、大战役。全行业必须坚持系统思维，锚定发展目标、狠抓重点任务，砥砺奋进、实干争先，以更加饱满的热情，推动智慧民航建设各领域各方面工作有序开展，为建设交通强国民航新篇章提供强大支撑。

谈到科技创新，胡振江指出，科技创新是实现民航高质量发展的必由之路，科技自立自强是推动民航高质量发展的重要一环，智慧民航是推动民航高质量发展的必然之举。“科技自立自强是推动民航高质量发展的重要一环。要把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，以高质量安全助推民航高质量发展。”

胡振江表示，智慧民航建设涉及行业全领域、全主体、全要素、全周期，是“十四五”民航发展的主线，是民航高质量发展的主攻方向。“近年来，智慧民航建设顶层架构日益清晰、机制标准日益完善、场景应用日益拓展。智慧民航建设内涵不断丰富、格局不断拓展、成效不断扩大，出行一张脸、物流一张单、通关一次检、运行一张网、监管一平台等智慧民航新形态加快实现。”

“党的十八大以来，中国民航空管科技创新成绩斐然，安全形势稳中向好。”中国民用航空局空中交通管理局副局长、党委常委杨海红指出，“十四五”时期，空管系统将围绕智慧民航建设部署要求，不断为空管发展塑造新动能新优势。一是坚持理念创新，锚定中国民航空管“到 2025年成为亚太一流、到2035年成为全球一流的空中航行服务提供者”的战略目标，努力做好顶层规划。二是坚持贴近一线，努力解决基础研究“最先一公里”和成果转化“最后一公里”衔接问题。三是坚持自主可控，全面提升关键设备和核心技术自主创新能力。四是坚持绿色发展，以技术创新为手段，为实现“水绿山青天蓝”贡献空管力量。五是坚持协同创新，打通产学研用的创新链条，凝聚推动空管创新发展的强大合力。

据介绍，本届展会以“智慧驱动 创新发展”为主题，聚焦智慧机场建设、智慧空管运行、安全技术应用、民航专业设备国产化等领域的新理念、新技术、新模式、新观点，将展开全方位、多层次、多角度的展示交流。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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