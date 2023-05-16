人民网北京5月16日电 （黄盛）日前，中国人民银行发布了2023年第一季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”）。报告显示，当前我国经济没有出现通缩。通缩主要指价格持续负增长，货币供应量也具有下降趋势，且通常伴随经济衰退。我国物价仍在温和上涨，特别是核心CPI同比稳定在0.7%左右，M2和社融增长相对40较快，经济运行持续好转，不符合通缩的特征。中长期看，我国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，居民预期稳定，不存在长期通缩或通胀的基础。

据悉，通胀根本上取决于实体经济供需的总体平衡情况。通胀水平受供需两方面影响，既与消费等需求拉动有关，还与供给冲击、成本推动等供给因素密不可分，总供给与总需求大体平衡是物价稳定的基础。报告指出，近几年我国供需总体平衡，物价水平保持基本稳定。2022年以来，主要发达经济体经历了数十年不遇的高通胀，对其央行货币政策决策产生了重大影响。相较而言，我国通胀保持在温和区间，过去一年、五年和十年，CPI年均涨幅都在2%左右。我国一方面扎实做好疫情防控下的保就业、保主体、保民生工作，稳住社会生产力，确保经济循环基本畅通，另一方面货币政策保持稳健，货币信贷合理增长，为物价稳定奠定坚实基础。

报告认为，总的来看，我国货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速保持基本匹配，实现了较快增长和较低通胀的优化组合。近期M2增速与通胀和经济增速间存在一定缺口，主要是政策效果显现、需求恢复存有时滞所致。未来随着疫情影响进一步消退、市场预期持续好转、经济加快恢复，居民的消费和投资意愿回升，前期积累的预防性储蓄有望逐步释放，有利于M2和存款平稳增长。3-4月住户存款同比多增额较1-2月已明显收窄，4月末M2增速也已较2月高点回落0.5个百分点。

报告表示，当前，我国经济社会全面恢复常态化运行，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，长期发展还具有市场规模巨大、产业体系完备、人力资源丰富等优势条件。也要看到，国内经济内生动力还不强，需求仍然不足；全球经济增长趋缓，通胀仍处高位，主要央行政策紧缩效应显现。对此，既要坚定做好经济工作的信心，又要增强忧患意识，坚持底线思维。

下阶段，中国人民银行将精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，保持连续性、稳定性、可持续性，既着力支持扩大内需，为实体经济既提供有力支持，又坚持总量适度、节奏平稳，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，巩固拓展经济向好势头，更好服务中国式现代化。

(责编：郭思邈、高雷)

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