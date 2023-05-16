人民网北京5月16日电 （黄盛）据上海证券交易所（以下简称“上交所”）消息，在日前上交所举行的央企集体业绩说明会上，中化国际、安迪苏、沧州大化、克劳斯、扬农化工、风神股份、昊华科技等7家登陆沪市的央企控股上市公司现场解读了2022年度与2023年一季度业绩情况，并与现场和线上投资人、分析师进行交流互动。

在此次业绩说明会上，不少与会人士表示，刚刚过去的2022年，国内外环境复杂严峻，地缘冲突加剧了全球经济的脆弱，全球产业链供应链加速重构，给企业的经营带来很多巨大的挑战和困难。但面对挑战，多家央企控股上市企业仍交出亮眼答卷，实现了内在价值与市场价值的稳中有进，展示出较强的经营韧性。

数据显示，中化国际2022年实现收入874亿元，较上年同期增幅8%； 2022年扣非后归母净利润8.33亿元，同比增长53%；营运资金周转率及经营性现金流有所改善，经营活动现金流22年同比多流入20.8亿元。同时，2023年一季度，公司受所在行业整体低迷影响，收入不及同期，但剔除天胶和价格因素后，实现收入略有增长。

安迪苏2022年营业收入145.3亿元，同比增长13%。2023年一季度，安迪苏产品销量保持增长，公司推出专项成本缩减计划以提升盈利水平。

沧州大化2022年实现营业收入49.14亿元，利润总额4.58亿元，基本每股收益1.0206元，各项经营指标良好。2023年一季度，公司实现营业收入11.49亿元，利润总额8,495万元，实现了首季开门红。

克劳斯2022年公司营业收入突破百亿人民币，国内收入增幅较大，较2020年增长32%。与此同时公司海外生产基地也面临一系列的经营压力和挑战，公司正大力推进管理改善和运营提升工作，包括全面升级KM德国本土生产设施，提高生产效率，为未来业务结构优化奠定良好基础。

扬农化工2022年抓住草甘膦等原药产品价格高位的契机，销售收入首次突破150亿元，全年获得专利授权75项。2023年一季度，公司坚持市场导向，全面提升产销运营质态，同时坚持创新驱动，加快数字工厂建设步伐，稳定经营业绩，推动高质量发展。

风神股份2022年营收49.88亿元，净利润0.85亿元，实现扭亏为盈，ROTR销量同比增长25%；ROTR占总收入比重22%，对比2021年上升10个百分点。2023年一季度，公司实现营业收入12.71亿元，同比增长20.71%；实现归属于上市公司股东的净利润0.51亿元,同比增加0.92亿元。

昊华科技2022年营业收入90.68亿元，同比增长22.13%，较重组之初的2018年增长了116.83%；归母净利润11.65亿元，同比增长30.67%，较2018年增长了121.96%。2023年一季度，昊华科技努力实现“开门红”，实现营业收入20.58亿元，同比增长11.01%，归母净利润2.28亿元，同比增长2.37%。

不少参与此次业绩说明会的央企控股上市公司负责人表示，通过此次集体业绩说明会，各上市公司管理层与广大投资人、分析师展开深入沟通交流，进一步提升了公司的透明度和治理水平，增强了投资者信心。

(责编：郭思邈、高雷)

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