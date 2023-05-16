我爱我家联合第四范式发布房产经纪大模型
2023年05月16日13:30 | 来源：人民网
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5月15日，在我爱我家年度品牌战略发布会上，我爱我家联合第四范式发布“房产经纪大模型”，将大模型能力用于提升行业生产力的原点——赋能经纪人。本次发布的房产经纪大模型1.0版本已具备合格经纪人的基本能力，包括掌握并活用专业知识、理解与沟通能力、基于生态规则的协作能力等。
我爱我家联合第四范式共同发布房产经纪大模型。（受访者供图）
在发布会现场，我爱我家集团董事长、总裁谢勇介绍了集团全新的数字化战略。他表示，行业的核心是经纪人，数字化的目标是把经纪人变得更优秀。携手第四范式打造房产经纪大模型，实现“智能决策AI+大模型生成式AI”的双轮驱动，是我爱我家依靠技术提高经纪人服务质量、重塑核心竞争力的重大战略选择。
第四范式创始人兼CEO戴文渊表示，要成为经纪人的得力助手，首先房产经纪大模型自身要成为合格的经纪人。把我爱我家积累的领域知识灌注到“式说”大模型后，用培训合格经纪人的方式来训练房产领域大模型。与通用大模型相比，它会更加专业、可信、可靠，真正成为经纪人的助手甚至是教练。
据我爱我家相关负责人介绍，房产经纪大模型1.0版本以“式说”大模型做为能力底座，以我爱我家23年来积累的庞大知识库、完备的运营规则与沟通技巧作为高质量语料，训练大模型针对特定行业及领域的准确度和专业性。“式说”自今年2月发布以来，已与金融、零售、制造、医疗、房产经纪、运营商等数十家行业企业及合作伙伴开展深度合作，以生成式AI提升企业软件生产力与组织效率，助力企业的数字化转型。
(责编：董童、李源)
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